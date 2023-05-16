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Жизнь

Бетонные Чебурашка и Медведь за миллион рублей могут украсить парк в Бийске

Бетонные скульптуры героев мультфильмов могут украсить парк Строителей в Бийске. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

"Маша и медведь".
"Маша и медведь".
Кинопоиск.

Соответствующий тендер опубликовала администрация Бийска на сайте Госзакупки. Согласно заказу, героев детских мультфильмов "Чебурашка" и "Маша и Медведь" установят в парке Строителей до 15 августа 2023 года.

Скульптуры создадут вручную из полимербетона. Маша и двухметровый Медведь будут изображены в спортивной форме, а полутораметрового Чебурашку разместят на пьедестале.

В заказе отмечено, что внешняя фактура фигур будет имитировать шерсть животных. Внутри они не будут пустотелыми. Также заказчики требуют, чтобы скульптуры были устойчивыми к погодным и сезонным факторам.

"Кроме того, на них должна быть предоставлена гарантия, сроком на один год", - указано в тендере.

Администрация готова заплатить за все работы более 1,1 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Алтайском государственном университете за полмиллиона рублей установят мемориальную доску первому ректору университета Василию Неверову.

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