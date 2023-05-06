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Жизнь

К юбилею АлтГУ за полмиллиона рублей установят мемориальную доску первому ректору

В Алтайском государственном университете за полмиллиона рублей установят мемориальную доску первому ректору университета Василию Неверову. Об этом сообщает "Банфакс".

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ

Изготовит и установит мемориальную доску барнаульский камнерезный завод "Аквинк". Компания получит за работу 560 тыс. рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Памятник будет создан из двух гранитных плит. На одной из них будет написано «Университет моя любовь», «Неверов Василий Иванович», а на другой - «первый ректор Алтайского государственного университета, заслуженный работник культуры РСФСР, работал в этом здании с января 1978 года по февраль 2003 года».

Мемориальную доску установят на фасаде здания в корпусе «Д» АлтГУ на улице Димитрова, 66.

Работы планируют завершить не позже 22 мая 2023 года.

Источник также сообщает, что университет решил установить памятник в честь празднования 50-летия АлтГУ.

Ранее стало известно, что содержание президента АлтГУ обходится вузу в несколько десятков миллионов рублей.

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