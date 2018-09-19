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19 сентября
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Без фонограммы голос Бузовой поразил поклонников

Телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова записала ремейк своего хита «Мало половин». Ролик Бузова выложила на своей странице в Instagram.

Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
www.instagram.com/buzova86

На видео телеведущая сидит на поле в Тоскане с двумя гитаристами и исполняет свой хит «Мало половин». Голос без фонограммы вызвал бурную реакцию фанатов.

«Это не пение — это просто читают слова под гитару», «Каждое слово мимо нот», «Голос очень слабенький. Как котенок промяукала», «Ольга, пожалуйста, возьмите уроки вокала у профессионального педагога или смените профессию — мое музыкальное образование плачет», — написали одни поклонники.

Другие удивились ее таланту: «Очень красиво. У меня мурашки пошли. Так искренне», «Олечка, это космос!»

«Вот это голосина! Аплодирую стоя», — иронично отметили прослушавшие новую версию «половин».

Некоторые обратили внимание, что пение «вживую» — обман.

На самом деле трек записан в студии: «Звуковая дорожка с голосом наложена, слышна студийная обработка даже гитары. Народ, вы о чем? Кто распелся?», «И никого не смутило, что голос обработан», пишет ura.ru.

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