Без осадков, при гололеде и "черном небе". Что ожидает жителей Алтая при выходе из дома

При этом в Барнауле и Бийске действует штормовое предупреждение из-за вредных примесей в воздухе. Уровень загрязнения повышенный.

Утром возможен туман. Под ледяным панцирем — практически все городские улицы.

Температура воздуха в регионе — от минус 5 до минус 16 днем. В Барнауле — до минус 14 градусов.

Без осадков.

Ранее стало известно, когда Солнце поглотит Землю и уничтожит человечество.

Апокалипсис

Планета перестанет быть пригодной для обитания живых организмов. Международная группа ученых выяснила, что это произойдет не только из-за испарения океанов, но и из-за серьезных изменений в составе атмосферы.

Это случится примерно через 7 млрд лет. Однако максимальный срок существования сложной жизни на Земле — около одного миллиарда лет. Однако кислорода все равно останется достаточно в течение миллиарда лет.

Потому исследователи уже сейчас ищут потенциально пригодные планеты для жизни.

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