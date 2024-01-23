23 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Без осадков, при гололеде и "черном небе". Что ожидает жителей Алтая при выходе из дома

Небольшой восточный ветер будет "злобствовать" 23 января в Алтайском крае. Практически штиль.

Туман. Дымка. Смог.
Туман. Дымка. Смог.
СС0

При этом в Барнауле и Бийске действует штормовое предупреждение из-за вредных примесей в воздухе. Уровень загрязнения повышенный.

Утром возможен туман. Под ледяным панцирем — практически все городские улицы.

Температура воздуха в регионе — от минус 5 до минус 16 днем. В Барнауле — до минус 14 градусов.

Без осадков.

Ранее стало известно, когда Солнце поглотит Землю и уничтожит человечество.

Апокалипсис

Планета перестанет быть пригодной для обитания живых организмов. Международная группа ученых выяснила, что это произойдет не только из-за испарения океанов, но и из-за серьезных изменений в составе атмосферы.

Это случится примерно через 7 млрд лет. Однако максимальный срок существования сложной жизни на Земле — около одного миллиарда лет. Однако кислорода все равно останется достаточно в течение миллиарда лет.

Потому исследователи уже сейчас ищут потенциально пригодные планеты для жизни.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость