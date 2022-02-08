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Жизнь

Без сюрпризов. В Алтайском крае сохранится в меру морозная погода

8, 9 и 10 февраля в Алтайском крае преимущественно без осадков, иногда с небольшим снегом, а дневная температура составит от -7 до -17 градусов. Об этом говорится в трехдневном прогнозе краевого ЦГМС.

Зима, снег и радостная собака.
Зима, снег и радостная собака.
СС0

8 февраля днем по краю обещают −7… −12 градусов, по юго-западу и в предгорьях −1… −6. Местами по югу небольшой снег.

9 февраля в ночь градусники покажут −14… −19 градусов, по северу региона похолодает до -25, пройдет умеренный снег. Днем будет −11… −16 градусов, на южных территориях −5… −10 градусов, также небольшой снег.

10 февраля в ночь ударят слабые морозы до -25, в предгорьях до -31, а днем температура вновь вернется в привычные −12… −17 градусов. Преимущественно без осадков.

В Барнауле 8 февраля днем ожидается −7… −9, в конце дня возможен небольшой снег.

9 февраля ночью −17… −19 градусов, днем −11… −13, преимущественно без осадков.

10 февраля в ночь похолодает до -15, днем прогнозируют −12… −14 градусов. Осадков не предвидится.

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