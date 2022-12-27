Билеты на скандальный фестиваль «Ветер Сибири» продают на 2023 год

На скандальный фестиваль «Ветер Сибири» снова продают билеты. Примечательно, что афиша, место проведения и артисты остались те же. Информация о продаже билетов начала появляться на различных площадках.

Напомним, фестиваль «Ветер Сибири» должен был состояться 12−14 августа 2022 года в Бийске. Однако 5 июля организаторы сообщили, что фестиваля не будет, якобы из-за ковидных ограничений, которые к тому моменту уже сняли.

Ранее altapress.ru разговаривал с представителями артистов, которые должны были выступить на фестивале. По их словам, ничего странного в отмене фестиваля нет.

«С нашей стороны не было поводов думать, что это какая-то авантюра», — заявили нам тогда представили группы LASCALA.

Сейчас билеты продают на 2023 год. Их цена начинается от 1,8 тыс. рублей и достигает 18 тыс. рублей. Билеты в 2022 году стоили максимум до 15 тыс. рублей.

Организаторы, участники и место проведения остались те же.