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Жизнь

Билл Гейтс предсказал новую пандемию в следующие 20 лет

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал новую пандемию и исключил вероятность серьезного распространения оспы обезьян, сообщает РБК со ссылкой на El Diario.

Шакил О'Нил и Билл Гейтс.
Шакил О'Нил и Билл Гейтс.
my-fine.com

Гейтс заявил в интервью, что есть большая вероятность новой пандемии — какой-либо разновидности гриппа или коронавируса.

«Существует пятидесятипроцентная вероятность того, что у нас будет еще одна пандемия в следующие 20 лет», — уверен миллиардер.

По его мнению, нетипичное распространение оспы в Европе вызывает беспокойство, однако очень мало шансов на то, что оспа станет более распространенной, чем ковид.

«Шансов на то, что оспа станет гораздо более распространенной, очень мало. Если бы не пандемия коронавируса, обезьяньей оспы даже не было бы в новостях. Но я не думаю, что она станет следующей большой пандемией», — указал Гейтс.

Ранее в сибирском аэропорту прошла тренировка на случай завоза оспы обезьян.

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