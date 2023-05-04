Быстрыкин взял на контроль дело бийской семьи, живущей в аварийном жилье

Семья Черепановых уже четверть века живет в доме в переулке Байкальский, 2. Здесь всего восемь квартир, однако кроме супругов в доме больше никто не живет. В 2017 году его признали аварийным.

В федеральную программу по расселению дом не попал. Администрация города начала выкупать квартиры у бийчан, однако, по словам жильцов, предлагала низкие выплаты.

Жильцы проводили самостоятельные экспертизы, чтобы отсудить достаточную сумму для покупки нового жилья. Однако выплаты задерживали. То же произошло и с супругами Черепановыми.

Семья не может позволить себе купить комфортное жилье на ту выплату, которую она получила от администрации. Она надеется на помощь суда и следственного комитета.

На данный момент в судебном порядке рассматривается дело о просроченной администрацией, как покупателя, выплате квартиры в аварийном доме более чем на полгода.

Следственный комитет ведет собственную проверку по факту дела.

Ранее в Барнауле начали оперативный снос аварийного дома по пр. Ленина.