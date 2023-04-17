17 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Еще 10 аварийных домов собираются снести в Барнауле в 2023 году

Стало известно, что в Барнауле планируют снести еще 10 аварийных домов в 2023 году. Соответствующий заказ на демонтаж зданий появился на сайте Госзакупок.

Снос дома на пр. Ленина.
Снос дома на пр. Ленина.
Анна Зайкова

Мэрия Барнаула готова заплатить 18,3 млн рублей за снос аварийных домов.

В документе для демонтажа указаны двухэтажные дома на переулке Капитальный, 39, улице Тимуровская, 24, проспекте Ленина, 133, улице Смирнова, 71, улице Советской Армии, 160, улице Пушкина, 77.

Уже определены поставщики и цены сноса двухэтажного дома на улице Промышленная, 2, двухэтажки на улице Цеховая, 14, здания на Павловском тракте, 13 и дома на улице Короленко, 49.

Согласно документам, контракты на демонтаж всех домов будут действовать до 30 ноября 2023 года.

Ранее еще один дом пр. Ленина, 131 оказался на грани разрушения. Фасад дома обрушился прямо на тротуар 14 апреля.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость