Бывший муж подал в суд на появившуюся в эфире с плакатом экс-сотрудницу Первого канала

Иск касается воспитания их детей. Отмечается, что Овсянникова не живет с мужем уже несколько лет.
Экс-редактор прославилась тем, что 14 марта ворвалась в студию Первого канала с плакатом о спецоперации РФ на Украине. Суд за это оштрафовал ее на 30 тыс. рублей по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления.
Также Овсянниковой грозит штраф до 50 тыс. рублей за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.
Заместитель генерального директора телеканала Кирилл Клейменов расценил поступок бывшей сотрудницы как предательство.
Позднее стало известно, что она устроилась работать в немецкую газету Die Welt.