Бийчанам рассылают письма об эвакуации

В Бийске на предприятия разослали письма с требованием предоставить сведения на случай эвакуации людей в безопасные районы Алтайского края, передает «БР».

Письма от управления ГО ЧС Бийска заставили бийчан поволноваться. В тексте сказано, что работодателям необходимо уточнить некоторые данные работников, которые будут учитывать для своевременного планирования эвакуационных мероприятий.

Например, ведомству нужно знать, кто сможет пройти пешком 30−35 км до безопасных районов, а кому понадобится помощь.

Также работодателям нужно перечислить своих работников и их иждивенцев.

Работников, которые обеспечивают жизнедеятельность города в военное время, будут эвакуировать транспортом.

Направить эти данные в управление ГО ЧС необходимо до 13 февраля. В ведомстве пояснили, что причин для паники нет, это обычная плановая проверка.

Ранее освободить от мобилизации предложили предпринимателей и фермеров.