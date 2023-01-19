19 января
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Жизнь

Бийчанам рассылают письма об эвакуации

В Бийске на предприятия разослали письма с требованием предоставить сведения на случай эвакуации людей в безопасные районы Алтайского края, передает «БР».

Выход.
Выход.
unsplash.com.

Письма от управления ГО ЧС Бийска заставили бийчан поволноваться. В тексте сказано, что работодателям необходимо уточнить некоторые данные работников, которые будут учитывать для своевременного планирования эвакуационных мероприятий.

Например, ведомству нужно знать, кто сможет пройти пешком 30−35 км до безопасных районов, а кому понадобится помощь.

Также работодателям нужно перечислить своих работников и их иждивенцев.

Работников, которые обеспечивают жизнедеятельность города в военное время, будут эвакуировать транспортом.

Направить эти данные в управление ГО ЧС необходимо до 13 февраля. В ведомстве пояснили, что причин для паники нет, это обычная плановая проверка.

Ранее освободить от мобилизации предложили предпринимателей и фермеров.

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