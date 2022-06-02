2 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Бийчанин купил пустую коробку для видеофиксации обстановки вокруг автомобиля

В Алтайском крае мужчина на мошенническом сайте заказал предназначенное для автомобиля устройство видеофиксации, сообщает региональное МВД.

Видеорегистратор.
Видеорегистратор.
aliexpress.ru

Житель Бийска в интернете присмотрел подходящее предложение, оформил заказ и оплатил более 3 тыс. рублей.

«Товар должен был поступить в отделение связи. Почтальон принес извещение и мужчина отправился за своим приобретением», — рассказали в ведомстве.

Однако коробка оказалась пустой. Дозвониться до продавца не получалось.

После этого мужчина отправился в полицию писать заявление.

В МВД в очередной раз попросили проявлять предельную внимательность при покупках в интернете: для начала выясните информацию о продавце.

Ранее в Бийске лень довела двух студенток до всемогущего мошенника, пообещавшего сделать санкнижки.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость