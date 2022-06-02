Бийчанин купил пустую коробку для видеофиксации обстановки вокруг автомобиля

Житель Бийска в интернете присмотрел подходящее предложение, оформил заказ и оплатил более 3 тыс. рублей.
«Товар должен был поступить в отделение связи. Почтальон принес извещение и мужчина отправился за своим приобретением», — рассказали в ведомстве.
Однако коробка оказалась пустой. Дозвониться до продавца не получалось.
После этого мужчина отправился в полицию писать заявление.
В МВД в очередной раз попросили проявлять предельную внимательность при покупках в интернете: для начала выясните информацию о продавце.
Ранее в Бийске лень довела двух студенток до всемогущего мошенника, пообещавшего сделать санкнижки.