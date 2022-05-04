4 мая
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Жизнь

Не дождалась. Девушка из Барнаула написала парню и заплатила за посылку с телефоном

В Алтайском крае девушка стала жертвой мошенника, предложившего приобрести телефон через популярный мессенджер, сообщает региональное МВД.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

С жалобой в полицию обратилась 23-летняя жительница Барнаула, у которой с банковского счета похитили деньги.

«В одном из мессенджеров она увидела объявление о продаже сотового телефона за 27 000 рублей. Девушка перешла по указанной ссылке и связалась с потенциальным продавцом», — рассказали в ведомстве.

В переписке обсудили способ доставки и оплаты. Неизвестный заявил, что необходимо перечислить всю сумму, а товар доставит транспортная компания.

Девушка перевела деньги, ей подтвердили платеж и пообещали вскоре выслать трек-номер для отслеживания посылки.

После этого покупательницу заблокировали в группе и удалили всю переписку. Обещанного телефона она так и не дождалась.

В полиции возбудили уголовное дело по признакам «мошенничества с причинением значительного ущерба» (до 5 лет лишения свободы).

Ранее в Бийске женщина второй раз решила купить смартфон со скидкой и опять потеряла все деньги.

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