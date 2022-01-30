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Жизнь

Бийчанин перевел предоплату мошеннику и приехал в другой город забирать автомобиль

В Алтайском крае молодой человек попал в руки мошенника, мечтая о новом автомобиле, сообщает региональное МВД.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

С жалобой в полицию обратился 19-летний житель Бийска, который решил приобрести автомобиль.

Для поиска подходящих вариантов парень использовал один из популярных сайтов объявлений.

«Просмотрел несколько страниц и обнаружил подходящее объявление. В ходе переписки уточнил техническое состояние и цену транспортного средства. Все его устроило и для того, чтобы машину не купили другие, перевел продавцу предоплату в сумме 3 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Бийчанин приехал в соседний город за автомобилем, однако дозвониться до продавца не смог. Объявление с сайта тоже исчезло.

В МВД вновь напомнили жителям края, что не следует вносить предоплату, даже небольшую, когда продавец обещает придержать товар, и сообщать незнакомым данный банковской карты.

Ранее сообщили, что жителей Барнаула донимают оконщики, продавцы ножей и прочие мошенники.

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