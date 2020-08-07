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7 августа 25°C
Жизнь

Бийчанин продает корягу за 3 млн рублей. Это дороже, чем самодельный McLaren F1 и голова Годзиллы

В Алтайском крае житель Бийска выставила на «Авито» объявление о продаже коряги из Горного Алтая.

Коряга за 3 млн рублей.
Коряга за 3 млн рублей.
avito.ru.

Мужчина отметил, что этот «деревянный артефакт» поможет против различных вирусов.

«Самая лучшая коряга из Горного Алтая! Оберег от всяких вирусов! Best of the best!» — написал владелец столь чудесной находки.

Цена вопроса — 3 млн рублей. Стоит отметить, что из всех его объявлений коряга — самый драгоценный лот. Остальные предложения — по 50 рублей, даже советский фотоаппарат.

Коряга за 3 млн рублей.
Коряга за 3 млн рублей.
avito.ru.
Коряга за 3 млн рублей.
Коряга за 3 млн рублей.
avito.ru.
Коряга за 3 млн рублей.
Коряга за 3 млн рублей.
avito.ru.
Коряга за 3 млн рублей.
Коряга за 3 млн рублей.
avito.ru.
Коряга за 3 млн рублей.
Коряга за 3 млн рублей.
avito.ru.
Коряга за 3 млн рублей.
Коряга за 3 млн рублей.
avito.ru.

Напомним, ранее житель Барнаула опубликовал объявление о продаже самодельного суперкара McLaren F1 — за 1,75 млн рублей.

Реплика на базе «марковника» укомплектована 2-литровым 165-сильным бензомотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач с задним приводом.

«Единственный экземпляр в России. Затрачено очень много времени и средств. Полностью узаконен и поставлен на учет в ГИБДД», — отметил продавец.

Барнаулец продает реплику McLaren F1.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
vk.com/barneos22.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
avito.ru
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
avito.ru
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
vk.com/barneos22.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
vk.com/barneos22.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
vk.com/barneos22.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
avito.ru
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
vk.com/barneos22.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
Барнаулец продает реплику McLaren F1.
vk.com/barneos22.

Ранее другой житель Барнаула за 550 тысяч рублей продавал кусок монтажной пены в виде головы Годзиллы.

Продавец отметил, что фигурка станет прекрасным украшением стола дома или в офисе.

«А также станет прекрасным подарком для искушенных коллекционеров», — уверен владелец необычного куска монтажной пены.

Голова из монтажной пены.
Голова из монтажной пены.
avito.ru
Голова из монтажной пены.
Голова из монтажной пены.
avito.ru

Таким образом, единственный самодельный McLaren F1 на базе «марковника» и прекрасная голова Годзиллы в общей сумме обойдутся покупателю в 2,3 млн рублей. Это на 700 тыс. рублей дешевле, чем противовирусная коряга.

На сдачу, к примеру, можно купить полезные в хозяйстве усы кота — длинные и на ощупь как проволока. Правда, придется доплатить еще 1,2 млн рублей, поскольку продают усы за 1,9 млн.

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