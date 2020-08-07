Бийчанин продает корягу за 3 млн рублей. Это дороже, чем самодельный McLaren F1 и голова Годзиллы

В Алтайском крае житель Бийска выставила на « Авито » объявление о продаже коряги из Горного Алтая.

Мужчина отметил, что этот «деревянный артефакт» поможет против различных вирусов.

«Самая лучшая коряга из Горного Алтая! Оберег от всяких вирусов! Best of the best!» — написал владелец столь чудесной находки.

Цена вопроса — 3 млн рублей. Стоит отметить, что из всех его объявлений коряга — самый драгоценный лот. Остальные предложения — по 50 рублей, даже советский фотоаппарат.

Коряга за 3 млн рублей. avito.ru. Коряга за 3 млн рублей. avito.ru. Коряга за 3 млн рублей. avito.ru. Коряга за 3 млн рублей. avito.ru. Коряга за 3 млн рублей. avito.ru. Коряга за 3 млн рублей. avito.ru.

Напомним, ранее житель Барнаула опубликовал объявление о продаже самодельного суперкара McLaren F1 — за 1,75 млн рублей.

Реплика на базе «марковника» укомплектована 2-литровым 165-сильным бензомотором и 5-ступенчатой механической коробкой передач с задним приводом.

«Единственный экземпляр в России. Затрачено очень много времени и средств. Полностью узаконен и поставлен на учет в ГИБДД», — отметил продавец.

Барнаулец продает реплику McLaren F1. vk.com/barneos22. Барнаулец продает реплику McLaren F1. avito.ru Барнаулец продает реплику McLaren F1. avito.ru Барнаулец продает реплику McLaren F1. vk.com/barneos22. Барнаулец продает реплику McLaren F1. vk.com/barneos22. Барнаулец продает реплику McLaren F1. vk.com/barneos22. Барнаулец продает реплику McLaren F1. avito.ru Барнаулец продает реплику McLaren F1. vk.com/barneos22. Барнаулец продает реплику McLaren F1. vk.com/barneos22.

Ранее другой житель Барнаула за 550 тысяч рублей продавал кусок монтажной пены в виде головы Годзиллы.

Продавец отметил, что фигурка станет прекрасным украшением стола дома или в офисе.

«А также станет прекрасным подарком для искушенных коллекционеров», — уверен владелец необычного куска монтажной пены.

Голова из монтажной пены. avito.ru Голова из монтажной пены. avito.ru

Таким образом, единственный самодельный McLaren F1 на базе «марковника» и прекрасная голова Годзиллы в общей сумме обойдутся покупателю в 2,3 млн рублей. Это на 700 тыс. рублей дешевле, чем противовирусная коряга.

На сдачу, к примеру, можно купить полезные в хозяйстве усы кота — длинные и на ощупь как проволока. Правда, придется доплатить еще 1,2 млн рублей, поскольку продают усы за 1,9 млн.