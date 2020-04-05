Бийчанин рассказал про «первые признаки психоза» у народа в самоизоляции

«Похоже у народа появляются первые признаки психоза. Сегодня около двух часов ночи в районе Приобье услышал несколько сработавших сигнализаций под окном, затем сработала и на моем авто. Вышел на улицу проверить, обнаружил вывернутое наружу зеркало заднего вида. Никаких повреждений, просто завернули», — рассказал мужчина.