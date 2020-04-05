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Жизнь

Бийчанин рассказал про «первые признаки психоза» у народа в самоизоляции

Житель Бийска рассказал в паблике «Инцидент Бийск» о том, что неизвестные по ночам портят имущество горожан.

Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
Дезинфекция от коронавируса в Барнауле.
barnaul.org

«Похоже у народа появляются первые признаки психоза. Сегодня около двух часов ночи в районе Приобье услышал несколько сработавших сигнализаций под окном, затем сработала и на моем авто. Вышел на улицу проверить, обнаружил вывернутое наружу зеркало заднего вида. Никаких повреждений, просто завернули», — рассказал мужчина.

Он отметил, что его машина стояла в «кармане» вместе с другими, все авто никому не мешали.

Пройдясь с фонарем по парковке он обнаружил такое же повреждение у других втомобилей — вывернутые наружу зеркала.

«Возможно, это просто шпана, которым руки и пальцы очень не мешало бы также повыворачивать. Но, возможно, и злоумышленники, которые „пробивают“ охранную систему местных авто. В полицию о случившемся сообщу», — сделал несколько предположений житель наукограда.

Ранее сообщалось, как в Барнауле полиция ловит пенсионеров, которые не самоизолировались. В Славгороде полиция через громкоговоритель грозно загоняет людей по домам.

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