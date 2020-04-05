Бийчанин рассказал про «первые признаки психоза» у народа в самоизоляции

«Похоже у народа появляются первые признаки психоза. Сегодня около двух часов ночи в районе Приобье услышал несколько сработавших сигнализаций под окном, затем сработала и на моем авто. Вышел на улицу проверить, обнаружил вывернутое наружу зеркало заднего вида. Никаких повреждений, просто завернули», — рассказал мужчина.
Он отметил, что его машина стояла в «кармане» вместе с другими, все авто никому не мешали.
Пройдясь с фонарем по парковке он обнаружил такое же повреждение у других втомобилей — вывернутые наружу зеркала.
«Возможно, это просто шпана, которым руки и пальцы очень не мешало бы также повыворачивать. Но, возможно, и злоумышленники, которые „пробивают“ охранную систему местных авто. В полицию о случившемся сообщу», — сделал несколько предположений житель наукограда.
Ранее сообщалось, как в Барнауле полиция ловит пенсионеров, которые не самоизолировались. В Славгороде полиция через громкоговоритель грозно загоняет людей по домам.