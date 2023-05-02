Бийчанин смог вернуть деньги за билет на отмененный рок-фестиваль «Ветер Сибири»

Житель Бийска смог вернуть четыре билета, которые купил для себя и для родственников, сообщили в пресс-службе управления юстиции Алтайского края.

В марте 2022 года житель Бийска купил четыре электронных билета на рок-фестиваль. Кроме того, он приобрел билет для парковки автомобиля.

Всего за покупку он отдал 29,3 тыс. рублей. Когда фестиваль отменили, бийчанин подал в суд на организаторов и попросил возместить моральный ущерб. Представитель ответчика возражения по иску не представил.

В результате мужчине вернули деньги за билет и заплатили 4 тыс. рублей за компенсацию морального вреда.

Кроме того, организаторы получили штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 16,6 тыс. рублей.

Напомним, что «Ветер Сибири» должен был пройти в августе 2022 года. За месяц до фестиваля организаторы сообщили о его переносе.

Ранее стало известно, что рок-фестиваль может пройти в сибирском городе.