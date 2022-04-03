3 апреля
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Жизнь

Бийчанин за 680 тыс. рублей купил у мошенника идеальный квадроцикл с впечатляющим описанием

В Алтайском крае мужчина потратил сбережения на дорогой квадроцикл, но так и не дождался доставки техники, сообщает региональное МВД.

Квадроцикл.
Квадроцикл.
22.мвд.рф

С жалобой в полицию обратился 37-летний житель Бийска, которого обманули мошенники.

«Мужчина решился на дорогую покупку, а именно: приобретение квадроцикла. Поиски начал в интернете, на площадках с объявлениями. Одно предложение особо привлекло его внимание. На фотографиях была изображена техника в идеальном состоянии, описание тоже впечатлило покупателя», — рассказали в ведомстве.

Бийчанин списался с продавцом и договорился о доставке. Оплату произвел заранее — перевел неизвестному 680 000 рублей. Квадроцикл так и не получил.

В полиции возбудили дело. Если продавца найдут, ему грозит до 6 лет лишения свободы за «мошенничество в крупном размере».

В МВД в очередной раз попросили жителей края не переводить свои деньги всем подряд и проявлять бдительность, особенно при различных сделках в интернете.

Ранее жительница Бийска второй раз купила у мошенников смартфон со скидкой и опять потеряла все деньги.

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