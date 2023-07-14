14 июля
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Жизнь

Бизнесмена из Алтайского края заставили подметать улицу из-за долгов

Руководителя одной из строительных компаний Бийска наказали общественными работами за неуплату штрафа, сообщает "Бийский рабочий".

Метла, веник.
Метла, веник.
pixabay.com

Бийского предпринимателя неоднократно штрафовали, в том числе за нарушение законодательства об исполнительном производстве.

Погашать штрафы бизнесмен не торопился и в конце концов стал должником.

В качестве наказания ему назначили несколько часов обязательных работ. Мужчину отправили на благоустройство дворов многоквартирных дворов. Проще говоря - устроили дворником.

Бийский бизнесмен на общественных работах.
Бийский бизнесмен на общественных работах.
r22.fssp.gov.ru

На фото лицо нарушителя размыто, однако многие предположили, что это может быть Александр Казаков. Он тоже руководит строительной фирмой.

Фамилия Казакова не раз была замешана в громких историях. Например, его компания никак не может сдать печально известный долгострой на Зеленом клине. Также его имя было связано с уголовным делом о предоставлении неликвидных квартир.

Ранее в Барнауле заставили нагадившего в лифте мужчину убирать все своей футболкой.

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