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Жизнь

Благотворителный фонд «Облака» приглашает с 20 по 23 апреля 2023 присоединиться к ежегодному благотворительному Автопробегу

Приглашаем автоволонтеров и волонтеров совершить седьмой автопробег «Сердце Алтая"-2023 в помощь малоимущим и многодетным семьям, которые проживают в селах Шебалино и Черга.

Приглашаем с 20 по 23 апреля 2023 совершить седьмой автопробег "Сердце Алтая"-2023 в помощь малоимущим и многодетным семьям.
Приглашаем с 20 по 23 апреля 2023 совершить седьмой автопробег "Сердце Алтая"-2023 в помощь малоимущим и многодетным семьям.
Фото предоставлено Фондом "Облака".

Всего нашей помощи ожидают более 100 семей, в которых воспитывается 343 ребенка.

За 6 автопробегов помощь получили более 1000 семей и более 3000 детей из 6 населенных пунктов.

Мы оказываем гуманитарную и консультационную помощь:

  • Гуманитарная помощь включает в себя: продукты, вещи, игрушки, книги, вещи для школы.
  • Консультационную помощь оказывают юрист, психолог, социальный работник для семей. В этом году мы подготовили лекции для малоимущих семей по финансовой грамотности и по дефицитному мышлению, которое мешает им выйти из бедности на новый социальный уровень.

Нас уже поддерживают:

  • Сеть супермаркетов Мария-Ра — передаёт продуктовые наборы для 100 многодетных семей Шебалино и Черги
  • Эко-отель Priroda и ее директор Александр Зотин. — гостеприимно разместят команду волонтёров на базе «Динамо» у Семинского перевала.
  • Благотворительный фонд «Детский мир» — все детские товары приобретенные и переданные покупателями в добрую коробку в магазине «Детский мир» в ТРЦ Европа, отправятся в поддержку семей Шебалино и Черги.

Автопробег — это не только возможность помочь тем, кому тяжело живется. Это еще и выходные на природе, непередаваемая атмосфера, новые знакомства и шанс зарядиться положительными эмоциями, душевным теплом, которое будет согревать вас еще долгое время.

Что получите вы:

  • Вы точно почувствуете себя героем, кто-то даже вернется новым человеком: наполненным и вдохновленным.
  • Конечно же новые знакомства — это всегда прекрасно. Зарядитесь энергией коллектива единомышленников и энергией гор.
  • Получите новые впечатления от проделанных добрых дел, помощи и, конечно, красоты вокруг.

И мы точно знаем, что каждый найдет в этой поездке что-то свое!

Мы надеемся, что благодаря нашему автопробегу появится больше людей, готовых протянуть руку помощи людям находящимся за чертой бедности.

Ждем ваши заявки!

Подробнее:

https://fondoblaka.com/avtoprobegu-2023-byt-prisoedinyajtes/

А также в социальных сетях фонда «Облака»:

https://vk.com/fond_oblaka
https://ok.ru/oblakafond
https://t.me/fondoblaka

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