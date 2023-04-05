Благотворителный фонд «Облака» приглашает с 20 по 23 апреля 2023 присоединиться к ежегодному благотворительному Автопробегу

Всего нашей помощи ожидают более 100 семей, в которых воспитывается 343 ребенка.
За 6 автопробегов помощь получили более 1000 семей и более 3000 детей из 6 населенных пунктов.
Мы оказываем гуманитарную и консультационную помощь:
- Гуманитарная помощь включает в себя: продукты, вещи, игрушки, книги, вещи для школы.
- Консультационную помощь оказывают юрист, психолог, социальный работник для семей. В этом году мы подготовили лекции для малоимущих семей по финансовой грамотности и по дефицитному мышлению, которое мешает им выйти из бедности на новый социальный уровень.
Нас уже поддерживают:
- Сеть супермаркетов Мария-Ра — передаёт продуктовые наборы для 100 многодетных семей Шебалино и Черги
- Эко-отель Priroda и ее директор Александр Зотин. — гостеприимно разместят команду волонтёров на базе «Динамо» у Семинского перевала.
- Благотворительный фонд «Детский мир» — все детские товары приобретенные и переданные покупателями в добрую коробку в магазине «Детский мир» в ТРЦ Европа, отправятся в поддержку семей Шебалино и Черги.
Автопробег — это не только возможность помочь тем, кому тяжело живется. Это еще и выходные на природе, непередаваемая атмосфера, новые знакомства и шанс зарядиться положительными эмоциями, душевным теплом, которое будет согревать вас еще долгое время.
Что получите вы:
- Вы точно почувствуете себя героем, кто-то даже вернется новым человеком: наполненным и вдохновленным.
- Конечно же новые знакомства — это всегда прекрасно. Зарядитесь энергией коллектива единомышленников и энергией гор.
- Получите новые впечатления от проделанных добрых дел, помощи и, конечно, красоты вокруг.
И мы точно знаем, что каждый найдет в этой поездке что-то свое!
Мы надеемся, что благодаря нашему автопробегу появится больше людей, готовых протянуть руку помощи людям находящимся за чертой бедности.
Ждем ваши заявки!
Подробнее:
https://fondoblaka.com/avtoprobegu-2023-byt-prisoedinyajtes/
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