Блокбастеры в «аренду». ТОП-8 российских онлайн-кинотеатров

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«Ivi»

«Ivi» — российская медиакомпания, появившаяся в 2010 году. В ее видеотеке больше 60 тыс. фильмов и сериалов, которые можно скачать и посмотреть без доступа к интернету. Кроме того, на сайте и в приложении «Ivi» есть уведомления (чтобы не пропустить блокбастер) и рейтинговая система, которая подбирает контент под зрителя. Отметим, что первые 14 дней подписки стоят 1 рубль.