Блокбастеры в «аренду». ТОП-8 российских онлайн-кинотеатров

Вместе с подпиской на фильмы «КиноПоиск HD» дает доступ к «Яндекс.Музыке», кэшбеки баллами в «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйве».
Многие картины здесь объединены в подборки: «Блокбастеры», «Смотрим всей семьей», «Лучшие экранизации», «Пересматриваем любимое» и «Все фильмы и сериалы».
Пользователи «Okko» могут купить, скачать или арендовать фильм на 48 часов. Также коллекция онлайн-кинотеатра, включающая примерно 100 тыс. видео, «открывается» подписчикам «Амедиатеки» и «Start». И, кстати, проект включает сервис спортивных трансляций матчей и состязаний.
«Okko» предлагает подписки «Лайт», «Оптиум» и «Премиум». При этом первый месяц просмотров стоит 1 рубль.
«Ivi» — российская медиакомпания, появившаяся в 2010 году. В ее видеотеке больше 60 тыс. фильмов и сериалов, которые можно скачать и посмотреть без доступа к интернету. Кроме того, на сайте и в приложении «Ivi» есть уведомления (чтобы не пропустить блокбастер) и рейтинговая система, которая подбирает контент под зрителя. Отметим, что первые 14 дней подписки стоят 1 рубль.
На платформе «Start» можно посмотреть оригинальные фильмы, снятые для подписчиков — к примеру, «Содержанок» режиссера Константина Богомолова, «Шторм» Бориса Хлебникова, «Текст» Клима Шипенко и «Завод» Юрия Быкова.
На первые семь дней онлайн-кинотеатр предоставляет пользователям бесплатный доступ. Работает «Start» с телефона, планшета, компьютера и на Smart TV. А еще сервис позволяет создать специальный детский профиль.
Владелец аккаунта в «Амедиатеке» может одновременно подключить его к пяти устройствам. Стоимость подписки — 599−4999 рублей. Вот одни из главных сериалов в рейтинге платформы: «Чернобыль», «Прослушка», «Рим», «Безумцы» и «Однажды ночью».
«Premier» — сервис для любителей российского кино. В его плейлистах — комедии «Исправление и наказание», «Непослушник», «Ресторан по понятиям», «Яйцо Фаберже», драмы «Вкус к жизни» и «Прикосновение».
Еще в онлайн-кинотеатре есть мультфильмы — к примеру, «Оранжевая корова», «Дракоша Тоша», «Барбоскины» и «Новые приключения кота Леопольда».
На «More.tv» ролики также разложены в подборки по интересам: «Преступления и наказания», «Полнометражные мультфильмы», «Море слез», «Документальное кино», «Смотрим всей семьей», «Культовые сериалы», «Любовное настроение» и прочие.
Подписка стоит 299 рублей в месяц.
В онлайн-кинотеатре «Wink» регулярно обновляют подборку «Бесплатные фильмы, сериалы и мультфильмы». В ней посетители найдут сериалы «Кухня», «Деньги», «Временно недоступен», «Деньги», «Без следа», «Всегда говори «всегда», «Бабье лето», «Теща-командир», «Кадетство» и «Даешь, молодежь!»