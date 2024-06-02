Блуждающий лось в Барнауле и перекрытая дорога. Что еще произошло в Алтайском крае 2 июня

- В Алтайском крае резко снижается рентабельность производства молока. Основная причина снижения рентабельности заключается в том, что растут затраты на корма, цены на запчасти и топливо. При этом закупочные цены не увеличиваются пропорционально этим затратам.
- Полностью перекроют проезд по ул. Молодежной рядом с АлтГУ. С 6 по 10 июня проезд по этому участку будет полностью перекрыт. По словам замглавы администрации города по городскому хозяйству Сергея Татьянина, основные работы планируется завершить до 10 июня, а благоустройство территории — до 4 июля.
- В Барнауле на участке улицы Балтийской запретят парковку. Соответствующие знаки у здания на Балтийской, 103 установят 13 июня.
- Барнаульцев приглашают на уборку реки Пивоварка. Каждое третье воскресенье барнаульцы убирают Пивоварку. В этот раз мероприятие пройдет 23 июня с 12:00 до 15:00.
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