Более 5 млн беженцев из Украины и Донбасса прибыли в РФ с февраля

Более пяти млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года, сообщает ТАСС .

Известно, что в пунктах временного размещения на данный момент проживают 42 тыс. человек, включая 12 тыс. детей.

Большая часть переехала к родственникам. Некоторые переехали в другие страны.

По решению правительства РФ вынужденным переселенцам оказывают материальную помощь — 10 тыс. рублей на человека. Всего выплатили около 12,1 млрд рублей.

За период февраль-ноябрь 2022 года в России прибыло 5 млн беженцев, из них 721 тыс. — дети.