Более 5 млн беженцев из Украины и Донбасса прибыли в РФ с февраля

Известно, что в пунктах временного размещения на данный момент проживают 42 тыс. человек, включая 12 тыс. детей.
Большая часть переехала к родственникам. Некоторые переехали в другие страны.
По решению правительства РФ вынужденным переселенцам оказывают материальную помощь — 10 тыс. рублей на человека. Всего выплатили около 12,1 млрд рублей.
За период февраль-ноябрь 2022 года в России прибыло 5 млн беженцев, из них 721 тыс. — дети.
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