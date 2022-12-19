19 декабря
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Жизнь

Более 5 млн беженцев из Украины и Донбасса прибыли в РФ с февраля

Более пяти млн беженцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля 2022 года, сообщает ТАСС.

Чемоданы.
Чемоданы.
Дмитрий Лямзин

Известно, что в пунктах временного размещения на данный момент проживают 42 тыс. человек, включая 12 тыс. детей.

Большая часть переехала к родственникам. Некоторые переехали в другие страны.

По решению правительства РФ вынужденным переселенцам оказывают материальную помощь — 10 тыс. рублей на человека. Всего выплатили около 12,1 млрд рублей.

За период февраль-ноябрь 2022 года в России прибыло 5 млн беженцев, из них 721 тыс. — дети.

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