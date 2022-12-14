Более четверти беженцев вернулись из Алтайского края обратно в зону СВО

О поддержке прибывших граждан из территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей рассказала глава краевого минсоцзащиты Наталья Оськина во время правительственного часа в АКЗС.

По словам Натальи Оськиной, из зоны проведения специальной военной операции в 2022 году в Алтайский край прибыло 277 человек, однако 71 человек из них решили вернуться обратно.

Таким образом, на территории региона остается 206 человека из новых территорий. На поддержку прибывших в Алтайский край граждан из бюджета ушло 4,7 млн рублей.

Также в рамках правительственного часа Наталья Оськина рассказала, сколько власти потратили на поддержку мобилизованных из Алтайского края.