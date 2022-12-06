Комитет Госдумы одобрил кредитные каникулы для россиян в трудной ситуации

Инициатива принадлежит группе депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым.
По словам авторов законопроекта, механизм ипотечных кредитных каникул с 2019 года показал эффективность.
Законопроект подразумевает право заемщика потребовать от кредитора льготного периода до шести месяцев.
Авторы предлагают назначить размер кредита для получения каникул в 1,6 млн рублей для договоров автокредитования и 450 тыс. рублей — для остальных договоров потребительского кредита.
Ранее сообщалось, что у россиян возникли сложности с кредитными каникулами.
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