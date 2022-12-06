6 декабря
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Экономика

Комитет Госдумы одобрил кредитные каникулы для россиян в трудной ситуации

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для россиян в трудной ситуации. Об этом пишет ТАСС.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

Инициатива принадлежит группе депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым.

По словам авторов законопроекта, механизм ипотечных кредитных каникул с 2019 года показал эффективность.

Законопроект подразумевает право заемщика потребовать от кредитора льготного периода до шести месяцев.

Авторы предлагают назначить размер кредита для получения каникул в 1,6 млн рублей для договоров автокредитования и 450 тыс. рублей — для остальных договоров потребительского кредита.

Ранее сообщалось, что у россиян возникли сложности с кредитными каникулами.

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