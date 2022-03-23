Более 2,5 млн рублей собрала «Единая Россия» в Алтайском крае для помощи ДНР и ЛНР.

Напомним, в конце февраля алтайское отделение «Единой России» объявило сбор средств в помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Средства можно было перечислить на специальный счет Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.
Как рассказали в региональном отделении партии, почти за месяц на счет поступило 2 млн 597 тыс. 428 рублей, их них более 1,4 млн направили юридические лица, более 760 тысяч фермеры и предприниматели региона. Еще часть средств — это пожертвования от жителей края. Так, крупную сумму перечислил в фонд 92-летний ветеран труда, труженик тыла из Славгорода Иван Петрович Люлько.
Собранные средства будут направлены в помощь беженцам из ЛНР и ДНР.
«Когда мы объявили акцию по сбору средств, то сразу получили отклик от наших депутатов, сторонников. Свой вклад внесли крупные предприятия края, представители бизнеса. Отмечу, что к акции присоединились и просто неравнодушные жители. Все собранные средства будут направлены на помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался на территориях народных республик», — прокомментировал заместитель председателя Алтайского Заксобрания, заместитель секретаря регионального отделения партии Денис Голобородько.
Он также добавил, что депутаты «Единой России» постоянно сотрудничают с органами социальной защиты по вопросам помощи беженцам из соседних республик и готовы оказывать необходимую помощь.
Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался на территориях народных республик. Депутаты собирают продукты питания, одежду, лекарства для беженцев из Донбасса, оказывают помощь и в региональной общественной приемной партии. В крае продолжается сбор средств и гуманитарной помощи. В ней могут принять участие все желающие.
Реквизиты для сбора средств:
Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития
- ИНН 2225056528
- КПП 222401001
- Расчётный счёт 40703.810.8.02000001064
- БИК 040173604
- Банк АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК
- Корр. счёт 30101.810.2.00000000604
Назначение платежа для юридических лиц:
- «Добровольное пожертвование на реализацию программ (проектов) помощи беженцам/вынужденным переселенцам. Без налога (НДС)»
Назначение платежа для физических лиц:
- «Добровольное пожертвование на программу помощи вынужденным переселенцам ФИО, дата рождения, серия номер паспорта, адрес регистрации, гражданство Без налога (НДС)»