Более половины россяин поддержали исключение Пушкина и Лермонтова из ЕГЭ

Около 63% граждан поддержали исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века. Об этом сообщает ТАСС .

Опрос провели после сообщения СМИ о том, что в ЕГЭ исключат произведения Пушкина, Лермонтова и Гоголя. На вопросы ответили 5 тыс. жителей всех российских регионов от 18 лет.

По итогам опроса 63% поддержали возможное исключение классиков из экзамена, 13% выступили против, 24% воздержались.

Позднее в Минпросвещения опровергли информацию о полном исключении писателей XIX века из ЕГЭ.

В ведомстве пояснили, что большая часть изучения произведений Пушкина, Лермонтова и Гоголя проходит в основной школе - до 9 класса. Они же выносятся на проверку при проведении ОГЭ.

По этой причине большую часть программы старшей школы составляют произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне.