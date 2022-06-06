Более сотни беженцев Донбасса приехали в Алтайский край

В Алтайский край за три с небольшим месяца приехали более 100 беженцев из республик Донбасса и других городов Украины, сообщили в краевом СУ СКР. И.о. руководителя управления Игорь Колесниченко провел встречу с теми, у кого появились вопросы.

Некоторые собираются по завершении военных действий вернуться на родину, но большинство решили остаться на Алтае. Например, две семьи с детьми из городов Славянска и Кременная в настоящее время проживают в комплексном центре социального обслуживания населения Барнаула.

Туда и приехал Колесниченко. Он выслушал, какие сложности испытали люди, пока выбирались из-под обстрелов украинских силовиков и как сейчас обустраиваются на новом месте.

«Людей интересовали вопросы оформления гражданства, получения единовременных выплат, а также трудоустройства, социальных гарантий и решение жилищных вопросов», — сообщили в следкоме.

Руководитель ведомства заверил, что предпримет все возможные меры, чтобы помочь и уже дал ряд поручений подчиненным.

Ранее власти определили для размещения беженцев восемь организаций. Это санатории «Станкостроитель», «Барнаульский», «Обь», «Сосновый бор» в Первомайском районе, гостиница «Колос», оздоровительно-образовательный центр «Кристалл», Топчихинский центр помощи детям и краевой лечебно-реабилитационный в Яровом.