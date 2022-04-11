Бесплатную юридическую помощь для беженцев из ЛДНР закрепят в законе алтайские депутаты

В Алтайском крае расширят перечень категорий получателей бесплатной юридической помощи. В список внесут беженцев из Украины и ЛДНР, сообщает сайт АКЗС.

Законопроект в повестку грядущей сессии внес губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Как сообщил заместитель председателя АКЗС, глава комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, разработка законопроекта связана с событиями на Украине.

Положения законопроекта касаются граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины и ЛДНР, которым пришлось вынужденно покинуть эти территории в экстренном массовом порядке и которых разместили в Алтайском крае.

Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Алтайском крае являются органы исполнительной власти Алтайского края и подведомственные им учреждения, МФЦ, уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребенка, адвокаты и нотариусы.

Специалисты МФЦ и адвокаты также помогают составлять документы правового характера, обеспечивают представление интересов в судах и других органах.

Ранее губернатор Алтайского края подписал распоряжение об утверждении перечня пунктов, где могут разместиться беженцы с Украины.