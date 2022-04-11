11 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Бесплатную юридическую помощь для беженцев из ЛДНР закрепят в законе алтайские депутаты

В Алтайском крае расширят перечень категорий получателей бесплатной юридической помощи. В список внесут беженцев из Украины и ЛДНР, сообщает сайт АКЗС.

7-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания.
7-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания.
пресс-служба АКЗС

Законопроект в повестку грядущей сессии внес губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Как сообщил заместитель председателя АКЗС, глава комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, разработка законопроекта связана с событиями на Украине.

Положения законопроекта касаются граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины и ЛДНР, которым пришлось вынужденно покинуть эти территории в экстренном массовом порядке и которых разместили в Алтайском крае.

Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Алтайском крае являются органы исполнительной власти Алтайского края и подведомственные им учреждения, МФЦ, уполномоченный по правам человека и уполномоченный по правам ребенка, адвокаты и нотариусы.

Специалисты МФЦ и адвокаты также помогают составлять документы правового характера, обеспечивают представление интересов в судах и других органах.

Ранее губернатор Алтайского края подписал распоряжение об утверждении перечня пунктов, где могут разместиться беженцы с Украины.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость