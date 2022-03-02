Более 26 тыс. детей заболели ковидом на Алтае за всю зиму

Всего в крае выявили 34 902 случая заболевания ковидом среди детей. При этом на 1 декабря таких случаев было всего 8 576, то есть за три месяца зимы заболели 26 326 детей, из которых подавляющее большинство за февраль — 21 498.
Всего в крае инфицированных — 239 230 (в том числе 34 902 ребенка). Выздоровели — 209 420 пациентов, из них за прошедшие сутки — 4 434.
Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 491 человек.
«Кроме этого, 253 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.
Еще 126 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 139 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.
«Развернуто 3550 коек, к кислороду имеют подключение 3039, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 806», — добавили в оперштабе.
Количество тяжелобольных — 511, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 193.
За весь период наблюдений скончались 9 465 человек с ковидом: из них 25 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 993 человека (по иным причинам — 1 472).
По данным на 2 марта: прививается 1 353 324 человека (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 53 162, полностью вакцинированы — 1 211 171, повторно вакцинировались — 88 991.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае отменили QR-коды и изоляцию, но масочный режим пока еще действует.
Новые случаи:
Барнаул — 633, Алейск — 29, Алейский район — 16, Алтайский район — 28, Баевский район — 14, Белокуриха — 7, Бийск — 83, Бийский район — 25, Благовещенский район — 41, Бурлинский район — 16, Быстроистокский район — 8, Волчихинский район — 43, Егорьевский район — 24, Ельцовский район — 4, Завьяловский район — 29, Залесовский район — 14, Заринск — 47, Заринский район — 25, ЗАТО Сибирский — 4, Змеиногорский район — 13, Зональный район — 23, Калманский район — 10, Камень-на-Оби — 56, Каменский район — 16, Ключевский район — 9, Косихинский район — 14, Красногорский район — 17, Краснощековский район -24, Крутихинский район — 14, Кулундинский район — 28, Курьинский район — 24, Кытмановский район — 4, Локтевский район — 8, Мамонтовский район — 17, Михайловский район — 8, Немецкий национальный район — 21, Новичихинский район — 24, Новоалтайск — 43, Павловский район — 38, Панкрушихинский район — 9, Первомайский район — 42, Петропавловский район — 27, Поспелихинский район -15, Ребрихинский район — 19, Родинский район — 24, Романовский район — 21, Рубцовск — 54, Рубцовский район — 17, Славгород — 22, Смоленский район — 31, Советский район — 31, Солонешенский район — 3, Солтонский район — 15, Суетский район — 1, Табунский район — 6, Тальменский район — 35, Тогульский район — 6, Топчихинский район — 16, Третьяковский район — 19, Троицкий район — 46, Тюменцевский район — 24, Угловский район — 6, Усть — Калманский район — 18, Усть-Пристанский район — 2, Хабарский район — 3, Целинный район — 25, Чарышский район — 9, Шелаболихинский район — 27, Шипуновский район — 39.