Более 26 тыс. детей заболели ковидом на Алтае за всю зиму

В Алтайском крае, по данным на 2 марта, зарегистрировали 2 113 случаев заболевания коронавирусом и 25 смертей, сообщает региональный оперштаб.

Всего в крае выявили 34 902 случая заболевания ковидом среди детей. При этом на 1 декабря таких случаев было всего 8 576, то есть за три месяца зимы заболели 26 326 детей, из которых подавляющее большинство за февраль — 21 498.

Всего в крае инфицированных — 239 230 (в том числе 34 902 ребенка). Выздоровели — 209 420 пациентов, из них за прошедшие сутки — 4 434.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 2 491 человек.

«Кроме этого, 253 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 126 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 139 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Развернуто 3550 коек, к кислороду имеют подключение 3039, с ИВЛ — 373. Резервных коек — 806», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных — 511, из них подключены к аппаратам ИВЛ — 193.

За весь период наблюдений скончались 9 465 человек с ковидом: из них 25 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 993 человека (по иным причинам — 1 472).

По данным на 2 марта: прививается 1 353 324 человека (в том числе 1 680 детей в возрасте 12−17 лет): получили первую вакцину — 53 162, полностью вакцинированы — 1 211 171, повторно вакцинировались — 88 991.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае отменили QR-коды и изоляцию, но масочный режим пока еще действует.