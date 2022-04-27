Большой диалог с барнаульцами

Завтра, 28 апреля, в Барнауле пройдет первый форум первичных отделений «Единой России», в котором примут участие более 500 человек — представители первичек, действующие депутаты БГД, а также зарегистрированные участники праймериз на предстоящие выборы, представители общественных организаций, активисты местного отделения партии, рядовые жители.

Мероприятие инициировал Секретарь Барнаульского отделения партии Вячеслав Франк. В преддверии выборов барнаульские единороссы обсудят текущие задачи.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслава Перерядова, на форуме депутатам предстоит отчитаться о промежуточных итогах отчетной кампании — задаче, которую секретарь БМО Вячеслав Франк поставил перед ними на январской конференции.

Перерядов отметил, городские депутаты «Единой России» с задачей справились, проведя на своих округах десятки встреч с жителями районов города, активистами ТОС, трудовыми коллективами краевой столицы. Итогом этой работы станут печатные отчеты депутатов, которые также будут доступны барнаульцам. Руководитель фракции также сообщил, народные избранники собрали срез сегодняшних вопросов, волнующих барнаульцев и уже приступили к их решению.

Он отметил, что многие жители краевой столицы в ходе встреч говорили о позитивных переменах, произошедших в городе в отчетный период. Так, например, положительный отклик получил ремонт и строительство городских дорог, строительство и ввод в эксплуатацию большого количества жилья и новых школ. Вместе с тем, у горожан остаются вопросы по первичному звену здравоохранения, работе общественного транспорта, переселению из аварийного жилья.

«Встречи депутатов показали как много у нас неравнодушных горожан. Люди не рассуждают по принципу „пусть мне будет хорошо, а соседу и так сойдёт“. Многих заботит положение дел в целом. Если, скажем, житель частного сектора просит отсыпать участок дороги у дома, или установить фонарь, это важно, но решить проблему не сложно, и мы ее решаем. Другое дело, когда речь заходит о градостроительстве, создании комфортных условий в микрорайоне, решении вопроса благоустройства общественно значимых территорий или транспортной доступности. Тут необходим диалог не только с жителями, когда мы признаем, что проблема существует, но решать ее приходится поэтапно, в силу возможностей бюджета. Очевидно, что для решения таких вопросов требуется взаимодействие с разными уровнями власти: привлечение городских, краевых, федеральных ресурсов через госпрограммы. Сегодня люди это понимают и готовы к совместному поиску решений. Это важный результат, в том числе и нашей, депутатской работы», — рассказал глава фракции.

Он добавил, что благодаря вертикали взаимодействия власти, которая выстроена в «Единой России», собранные вопросы находятся в процессе поиска решений. От форума депутаты ждут в том числе предложений горожан по новым формам взаимодействия партии с жителями города.