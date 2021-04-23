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Жизнь

Боня предупредила, что с ней опасно связываться и пообещала «урыть» Собчак

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня пообещала, что «уроет» ведущую Ксению Собчак в открытом конфликте. О такой перспективе она рассказала в интервью для YouTube-канала YesNoYes.

Виктория Боня болеет на ЧМ-2018.
Виктория Боня болеет на ЧМ-2018.
www.instagram.com/victoriabonya

«Собчак — такая овечка, никогда не идет со мной на конфликт в открытую. Она только за спиной, под ковром. Потому что понимает — я такой человек, что урою ее. Я не буду молчать, она прекрасно это понимает и чувствует», — отметила Боня.

Она вспомнила, что Собчак недавно разблокировала ее в Instagram и на вопрос о причинах блокировки указала на то, что «был какой-то глюк», пишет Lenta.ru. Боня подчеркнула, что ссориться с ней опасно, так как она выросла в провинции и знает, как постоять за себя.

Ранее Виктория Боня пропала из Instagram. Ее аккаунт удален или заблокирован. А перед исчезновением она собиралась отправиться путешествовать в Перу к каннибалам в джунгли. Фанаты устроили панику.

Ситуацию прокомментировал член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян. По его мнению, ситуация с пропажей похожа на историю с актрисой Натальей Андрейченко, которая в Мексике перестала выходить на связь, а после рассказала, что «набиралась сил».

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