Будущее Барнаула, сельхоздроны и реакции на отчет Томенко. Что произошло в Алтайском крае 25 апреля

◆ Виктор Томенко отчитался перед депутатами о работе правительства за год. Вот как реагировали депутаты.
◆ В Барнауле приостановили строительство художественного музея на площади Октября — на этот раз из-за проблем в проектно-сметной документации (и санкций).
◆ Минздрав Алтайского края назначил проверку по факту смерти новорожденной девочки в Славгородской ЦРБ. Мать ребенка считает, что девочка умерла из-за некомпетентности местных врачей.
◆ Руководитель известной барнаульской УК «Алмаз» рассказала в интервью о дефиците дворников, о профессиональных жалобщиках и о том, как горожане относятся к «управляшкам» и почему такое отношение несправедливо.
◆ Из-за плохих дорог садоводства и села под Барнаулом могут остаться без единственного автобусного маршрута до Солоновки.
◆ Архитекторы попытались предсказать будущее Барнаула. Вышло не очень весело, но интересно.
◆ В Алтайском крае впервые организовали авиасалон со сельскохозяйственными дронами. Посмотрите, на что они способны.
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