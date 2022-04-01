Будут колбаса и пирожные. Барнаульцев приглашают на продуктовые ярмарки 2 апреля

Напомним, новый сезон социальных ярмарок в Барнауле открыли 6 марта. За месяц на выездных базарчиках самым большим успехом пользовались колбасы и деликатесы.
2 апреля вновь пройдут продовольственные ярмарки — в каждом из районов города.
«Широкий ассортимент продуктов <…> представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и т.д.», — заверили в мэрии.
Время проведения ярмарок — с 10:00 до 14:00. Посетителей ждут по следующим адресам:
- пр-кт Ленина, 71;
- ул.50 лет СССР, 51а;
- пл.Народная;
- пр-кт Ленина, 152;
- пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Напомним, на осенних ярмарках в 2021 году картошка стала самой популярной едой в Барнауле.