Будут ли действовать ограничения продажи алкоголя в День России в Барнауле

На данный момент в Барнауле не выпущено никаких постановлений, запрещающих торговлю. Это означает, что магазины города могут продавать алкоголь с 09:00 до 21:00 без каких-либо ограничений.
При этом в прошлом году на День России алкоголь нельзя было купить.
Обычно решение о продаже алкоголя принимают муниципальные власти, а в Барнауле это делает мэр. Если продажу алкоголя ограничивают, глава города подписывает соответствующее постановление, которое публикуется на сайте мэрии. В этот раз такого постановления не было, поэтому и запрета на продажу алкоголя не будет.
Однако есть два праздника, когда продажа алкоголя в Алтайском крае ограничена по закону — это День Победы и День города. Для этих торжественных дат действует закон, принятый в АКЗС.
Ранее стало известно, как отметят День России в Барнауле: программа мероприятий.
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