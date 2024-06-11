Будут ли действовать ограничения продажи алкоголя в День России в Барнауле

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Будут ли продавать алкоголь на День России в Барнауле

На данный момент в Барнауле не выпущено никаких постановлений, запрещающих торговлю. Это означает, что магазины города могут продавать алкоголь с 09:00 до 21:00 без каких-либо ограничений.

При этом в прошлом году на День России алкоголь нельзя было купить.