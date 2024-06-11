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Жизнь

Будут ли действовать ограничения продажи алкоголя в День России в Барнауле

12 июня вся страна будет отмечать День России. Часто на большие государственные праздники в городах ограничивают продажу алкоголя. Поэтому возникает вопрос, будет ли такой запрет действовать в этом году в Барнауле и Алтайском крае.

Алкоголь.
Алкоголь.
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Будут ли продавать алкоголь на День России в Барнауле

На данный момент в Барнауле не выпущено никаких постановлений, запрещающих торговлю. Это означает, что магазины города могут продавать алкоголь с 09:00 до 21:00 без каких-либо ограничений.

При этом в прошлом году на День России алкоголь нельзя было купить.

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Кто решает, продавать алкоголь или нет

Обычно решение о продаже алкоголя принимают муниципальные власти, а в Барнауле это делает мэр. Если продажу алкоголя ограничивают, глава города подписывает соответствующее постановление, которое публикуется на сайте мэрии. В этот раз такого постановления не было, поэтому и запрета на продажу алкоголя не будет.

Однако есть два праздника, когда продажа алкоголя в Алтайском крае ограничена по закону — это День Победы и День города. Для этих торжественных дат действует закон, принятый в АКЗС.

Ранее стало известно, как отметят День России в Барнауле: программа мероприятий.

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