20 марта
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Жизнь

Чебурашка против Аватара. Барнаульские музыканты устроят эпичную битву добра и зла в баре

25 марта в Art`a`Pub пройдет сольный концерт творческого объединения «Дубовая роща». На этот раз он будет посвящен битве добра со злом и называться «Чебурашка против Аватара».

"Дубовая роща". 30-летие.
"Дубовая роща". 30-летие.
Altapress.ru.

«У российского Чебурашки всегда найдется добрый огнемет, если эта трансгуманистическая нечисть попытается проползти к нашим пенатам через внезапно открывшийся межгалактический портал!» — заявил фронтмен «Дубовой рощи» Вадим Вязанцев.

В последнее время на сольных концертах объединение использует большие, эпические формы повествования. Это можно назвать концертом-спектаклем.

Так, барнаульские зрители уже могли оценить «Как принцесса чуть было девичью честь не потеряла», «Филиппок», «Белка и Стрелка», а также рок-поэму «Задко».

Напомним, у объединения есть свой пошивочный цех, поэтому сольник обещает быть костюмным и размашистым.

Афиша.
Афиша.
vk.com/dubovoe_ru

Также известно, что на предстоящем концерте роль избиваемого Аватара исполнит Владислав Сухачев. В роли Чебурашки выступит Виктория Телегина, известная широкой барнаульской публике по невыносимо прекрасной арии Жучки из «Филиппка».

Гостей, выбравших сторону добра, приглашают надеть в день концерта мультяшные костюмы. Выбравшим темную сторону рекомендуют красить лицо в синий цвет.

Встречать гостей также будут по-киношному. Вадим Вязанцев рассказал, что готовит две трехлитровые банки встречного напитка.

В одной банке он будет подкрашен в красный цвет — чаем каркаде (суданская роза, лат. Hibiscus sabdariffa), в другой в синий — анчаном (клитория тройчатая, лат. Clitoria ternatea). Каждому придется сделать выбор.

Мастер-класс по противодействую голливудским сине-демонам ждет всех неравнодушных барнаульцев в субботу, 25 марта. Сбор гостей в 17:00. 18+

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