8 августа
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Жизнь

Человек-Эверест. Как вспоминали «народного губернатора» на фестивале имени Евдокимова

В селе Верх-Обском Смоленского района прошел 30-й Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки» имени Михаила Евдокимова. Корреспонденты altapress.ru отправились туда, чтобы узнать, как люди продолжают хранить память о любимом артисте и губернаторе.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

Архангел Михаил

Народную любовь видно издалека: с каждого плаката на стадионе, где происходят главные события фестиваля, на нас смотрит Михаил Евдокимов. Смотрит он и с футболок, кружек и магнитиков в торговой палатке. Справа с этими сувенирами соседствуют лавки с лубковыми деревянными мишками, слева — с Хаги-ваги.

Если пройтись вдоль рядов можно встретить памятные вещи посерьезнее. Журналист Сергей Тепляков предлагает приехавшим переиздание политической биографии о 550 днях губернаторства Михаила Евдокимова. Основой текста для нее стали материалы сайтов, газет, личные наблюдения, а также более 60 интервью с участниками и очевидцами событий.

А у самого въезда к сельскому стадиону стоит священник с грудой кирпичей, некоторые из которых исписаны именами. Служитель предлагает купить один чистый для строительства храма. За каждого мецената он помолится в подвале недостроенного сооружения, которое видно в Верх-Обском отовсюду.

Фундамент храма архангела Михаила, покровителя Михаила Евдокимова, заложен в 2008 году. «После гибели сначала построили часовню на кладбище. После решили, что нужно взяться за храм, тем более, что Михаил Сергеевич сам об этом когда-то говорил. Пару лет возводили, после чего все заморозили. С 2014 года возобновили строительство, тогда я стал настоятелем. И вот на восьмой год уже крышу начинаем перекрывать», — рассказывает иерей Алексей Штык.

Сейчас его задача, как настоятеля, — проводить службы и объединять всех желающих строить храм. Вдохновлять их и благословлять.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

Алексей Штык,
настоятель храма:

Продажа кирпичей — лишь маленькая часть. Бюджет проекта слишком высокий. Да и с началом пандемии появились сложности в строительстве. Тем не менее ряд серьезных предприятий, в том числе «Гудвил», «Алтайская крупа», нам помогают. Это будет единственный храм в селе.

В 2008 году «Маркер-экспресс» публиковал описание будущего сооружения от автора проекта Людмилы Шутиковой: «Будет семикупольный, высокий — 33-метровый храм. Когда работала над проектом, я ориентировалась на суздальско-новгородскую архитектуру. Храм будет светлый, белый — как тот, о котором Михаил Сергеевич поет в одной своей песне».

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

Прогнозов «когда закончится строительство» сейчас делать не решаются. «Как бог даст», — говорит священник.

За портретами

Сельское кладбище выглядит очень ухоженным. Пришедших встречает белая часовня, построенная в 2006 году. Идти до могилы Михаила Евдокимова долго не придется: она в самом начале центральной аллеи. От растущих в клумбах цветов пахнет медом. Приходящие стихийные группки молча смотрят на каменный профиль. После проходят чуть дальше и шепотом переговариваются: «как похож»: рядом похоронены родители артиста.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

Те же портреты смотрят на нас в небольшом музее в сельском доме культуры. Здесь и фотография губернатора с семьей. Галина Евдокимова смотрит на нее и рассказывает Виктору Томенко: «А мы и в армии друг другу каждый день писали. Хотя, он в стройбате служил. Плац, казарма, а через забор наш дом».

Вот снимки, где Михаил Евдокимов на сцене, его «сельский» костюм. «Высоцкий и Шукшин — кумиры», — рассказывает художественный руководитель центра культуры Надежда Бородина. — Жесты и манеру разговаривать он взял у односельчанина Ивана Кураева. «Чугунок», «Поездка в Ташкент», «Корнет отвязался» — конкретные случаи из его жизни. Уникальный человек, мог два слова сказать, но так емко, что сразу все понятно. В рассказах Михаил Евдокимов по-доброму так смеялся…".

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

«Сергеич» и мячики

Для гостей праздника работает дворик «С легким паром!». Здесь односельчане, друзья и близкие Евдокимова рассказывают разные истории о нем, прерываясь на душевные песни под баян.

В основном вспоминают о спорте. Возможно, из-за того, что посиделки проходят прямо на стадионе.

«Был прекрасный волейболист, играл за сборную института, любил футбол. Подтянутый такой. В высоту прыгал здорово, — вспоминает друг студенческих лет. — Параллельно КВН, капустники и так далее — у него все получалось. Как-то предложил мне отправиться в Верх-Обское на мотоцикле. Я тогда урожай спас — если б приехали, работа встала».

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

Односельчанин и заслуженный учитель Герман Курапов начинает рассказ с предисловием: «Верх-Обское — село талантливых людей. И вершина всему этому Михаил Евдокимов. Своего рода Эверест. Мне Миша при встрече всегда дарил мячи — для тренера это хороший подарок. Один он вручил, придя за 10 минут до начала праздника дня села Новотырышкино. Мячик „Макарычу от Сергеича“ до сих пор хранится в нашем школьном спортивном музее».

«Он действительно любил родину, — рассказывает друг Владимир. — Звонил отовсюду: со всех концов России, из Австралии, с Нью-Йорка. Говорит: „Стоял на 101 этаже, вертолеты внизу летали“. Он это все видел и хотел, чтобы и мы видели. А чтобы привести вот этот стадион в порядок в 1990-х он год работал. Траву для поля с Канады привозил — мы ее тут сеяли».

Народный навсегда

Три дня на стадионе проходили соревнования по футболу, волейболу, стритболу, спортивному туризму и даже армрестлингу. Теперь же его заполняют зрители. Там, где когда-то рос канадский газон, расстилают предусмотрительно взятые с собой пледы. На них и правда удобнее подпевать заветные строчки, которые не могли не прозвучать в этот день: «Мой край для меня — это родина, а родина — это Алтай».

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова, 2022.
Ирина Пергаева.

«Михаил Сергеевич — народный любимец, народный артист, народный губернатор. Всех этих званий официально у него не было, — говорит со сцены Виктор Томенко, расставив руки в стороны. — Но разве кто-нибудь сегодня, по прошествии 17 лет, как его нет с нами, может подвергнуть сомнению эти определения? Думаю, таких не найдется».

Чтобы все-таки закрепить народное признание официально, глава района Людмила Моисеева вручает вдове удостоверение о присвоении Михаилу Евдокимову звания «Почетный гражданин Смоленского района»: за вклад в развитие культуры и личные заслуги. Почему-то происходит это за помпезными огненными фонтанами, которые можно встретить на рок-концертах.

Следующие внезапные вспышки света ждут зрителей вечером — тогда пройдет праздничный салют. А предшествуют ему «Задушевный разговор» — концерт коллективов и исполнителей народного творчества — и выступления звезд российской эстрады.

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