Человек-Эверест. Как вспоминали «народного губернатора» на фестивале имени Евдокимова

В селе Верх-Обском Смоленского района прошел 30-й Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта «Земляки» имени Михаила Евдокимова. Корреспонденты altapress.ru отправились туда, чтобы узнать, как люди продолжают хранить память о любимом артисте и губернаторе.

Архангел Михаил

Народную любовь видно издалека: с каждого плаката на стадионе, где происходят главные события фестиваля, на нас смотрит Михаил Евдокимов. Смотрит он и с футболок, кружек и магнитиков в торговой палатке. Справа с этими сувенирами соседствуют лавки с лубковыми деревянными мишками, слева — с Хаги-ваги.

Если пройтись вдоль рядов можно встретить памятные вещи посерьезнее. Журналист Сергей Тепляков предлагает приехавшим переиздание политической биографии о 550 днях губернаторства Михаила Евдокимова. Основой текста для нее стали материалы сайтов, газет, личные наблюдения, а также более 60 интервью с участниками и очевидцами событий.

А у самого въезда к сельскому стадиону стоит священник с грудой кирпичей, некоторые из которых исписаны именами. Служитель предлагает купить один чистый для строительства храма. За каждого мецената он помолится в подвале недостроенного сооружения, которое видно в Верх-Обском отовсюду.

Фундамент храма архангела Михаила, покровителя Михаила Евдокимова, заложен в 2008 году. «После гибели сначала построили часовню на кладбище. После решили, что нужно взяться за храм, тем более, что Михаил Сергеевич сам об этом когда-то говорил. Пару лет возводили, после чего все заморозили. С 2014 года возобновили строительство, тогда я стал настоятелем. И вот на восьмой год уже крышу начинаем перекрывать», — рассказывает иерей Алексей Штык.

Сейчас его задача, как настоятеля, — проводить службы и объединять всех желающих строить храм. Вдохновлять их и благословлять.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева.

Алексей Штык,

настоятель храма:

Продажа кирпичей — лишь маленькая часть. Бюджет проекта слишком высокий. Да и с началом пандемии появились сложности в строительстве. Тем не менее ряд серьезных предприятий, в том числе «Гудвил», «Алтайская крупа», нам помогают. Это будет единственный храм в селе.

В 2008 году «Маркер-экспресс» публиковал описание будущего сооружения от автора проекта Людмилы Шутиковой: «Будет семикупольный, высокий — 33-метровый храм. Когда работала над проектом, я ориентировалась на суздальско-новгородскую архитектуру. Храм будет светлый, белый — как тот, о котором Михаил Сергеевич поет в одной своей песне».

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева.

Прогнозов «когда закончится строительство» сейчас делать не решаются. «Как бог даст», — говорит священник.

За портретами

Сельское кладбище выглядит очень ухоженным. Пришедших встречает белая часовня, построенная в 2006 году. Идти до могилы Михаила Евдокимова долго не придется: она в самом начале центральной аллеи. От растущих в клумбах цветов пахнет медом. Приходящие стихийные группки молча смотрят на каменный профиль. После проходят чуть дальше и шепотом переговариваются: «как похож»: рядом похоронены родители артиста.

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева.

Те же портреты смотрят на нас в небольшом музее в сельском доме культуры. Здесь и фотография губернатора с семьей. Галина Евдокимова смотрит на нее и рассказывает Виктору Томенко: «А мы и в армии друг другу каждый день писали. Хотя, он в стройбате служил. Плац, казарма, а через забор наш дом».

Вот снимки, где Михаил Евдокимов на сцене, его «сельский» костюм. «Высоцкий и Шукшин — кумиры», — рассказывает художественный руководитель центра культуры Надежда Бородина. — Жесты и манеру разговаривать он взял у односельчанина Ивана Кураева. «Чугунок», «Поездка в Ташкент», «Корнет отвязался» — конкретные случаи из его жизни. Уникальный человек, мог два слова сказать, но так емко, что сразу все понятно. В рассказах Михаил Евдокимов по-доброму так смеялся…".

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева.

«Сергеич» и мячики

Для гостей праздника работает дворик «С легким паром!». Здесь односельчане, друзья и близкие Евдокимова рассказывают разные истории о нем, прерываясь на душевные песни под баян.

В основном вспоминают о спорте. Возможно, из-за того, что посиделки проходят прямо на стадионе.

«Был прекрасный волейболист, играл за сборную института, любил футбол. Подтянутый такой. В высоту прыгал здорово, — вспоминает друг студенческих лет. — Параллельно КВН, капустники и так далее — у него все получалось. Как-то предложил мне отправиться в Верх-Обское на мотоцикле. Я тогда урожай спас — если б приехали, работа встала».

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева.

Односельчанин и заслуженный учитель Герман Курапов начинает рассказ с предисловием: «Верх-Обское — село талантливых людей. И вершина всему этому Михаил Евдокимов. Своего рода Эверест. Мне Миша при встрече всегда дарил мячи — для тренера это хороший подарок. Один он вручил, придя за 10 минут до начала праздника дня села Новотырышкино. Мячик „Макарычу от Сергеича“ до сих пор хранится в нашем школьном спортивном музее».

«Он действительно любил родину, — рассказывает друг Владимир. — Звонил отовсюду: со всех концов России, из Австралии, с Нью-Йорка. Говорит: „Стоял на 101 этаже, вертолеты внизу летали“. Он это все видел и хотел, чтобы и мы видели. А чтобы привести вот этот стадион в порядок в 1990-х он год работал. Траву для поля с Канады привозил — мы ее тут сеяли».

Народный навсегда

Три дня на стадионе проходили соревнования по футболу, волейболу, стритболу, спортивному туризму и даже армрестлингу. Теперь же его заполняют зрители. Там, где когда-то рос канадский газон, расстилают предусмотрительно взятые с собой пледы. На них и правда удобнее подпевать заветные строчки, которые не могли не прозвучать в этот день: «Мой край для меня — это родина, а родина — это Алтай».

Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева. Фестиваль «Земляки» имени Михаила Евдокимова , 2022. Ирина Пергаева.

«Михаил Сергеевич — народный любимец, народный артист, народный губернатор. Всех этих званий официально у него не было, — говорит со сцены Виктор Томенко, расставив руки в стороны. — Но разве кто-нибудь сегодня, по прошествии 17 лет, как его нет с нами, может подвергнуть сомнению эти определения? Думаю, таких не найдется».

Чтобы все-таки закрепить народное признание официально, глава района Людмила Моисеева вручает вдове удостоверение о присвоении Михаилу Евдокимову звания «Почетный гражданин Смоленского района»: за вклад в развитие культуры и личные заслуги. Почему-то происходит это за помпезными огненными фонтанами, которые можно встретить на рок-концертах.

Следующие внезапные вспышки света ждут зрителей вечером — тогда пройдет праздничный салют. А предшествуют ему «Задушевный разговор» — концерт коллективов и исполнителей народного творчества — и выступления звезд российской эстрады.