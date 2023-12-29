Чем заняться на новогодних каникулах. Стань фигуристом за 7 дней

Парк спорта А.Смертина вновь приглашает жителей города Барнаула принять участие в проекте «Стань фигуристом за 7 дней». Уже шестой год подряд на новогодних каникулах любой желающий может прийти на бесплатные мастер-классы по катанию на коньках. Два тренера специально для детской и взрослой группы научат уверенно стоять на коньках, балансировать и выполнять простые упражнения в виде «ласточки», «фонариков», «приседов» и т.п.