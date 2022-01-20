«Черное небо», мороз и гололед. Какая погода будет в Алтайском крае 20 января

Морозную погоду с сильным гололедом прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 20 января. При этом в Барнауле ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

По информации регионального Гидрометцентра, в регионе будет преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшой снег. Изморозь, местами туман. На дорогах сильная гололедица.

Дневные температуры составят −11…−16 градусов, по югу местами до -6 градусов.

Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха в краевой столице −12…−14 градусов. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду.

При этом напомним, что накануне в алтайском ЦГМС сообщили, что до 16 часов 20 января на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.