«Черное небо», мороз и гололед. Какая погода будет в Алтайском крае 20 января

По информации регионального Гидрометцентра, в регионе будет преимущественно без осадков, по юго-востоку местами небольшой снег. Изморозь, местами туман. На дорогах сильная гололедица.
Дневные температуры составят −11…−16 градусов, по югу местами до -6 градусов.
Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. Изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Температура воздуха в краевой столице −12…−14 градусов. Ветер северо-восточный, 2−7 метров в секунду.
При этом напомним, что накануне в алтайском ЦГМС сообщили, что до 16 часов 20 января на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.