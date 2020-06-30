Алтайский край уже давно и по праву называют житницей Сибири. Наш регион известен своим сельским хозяйством и потенциалом обеспечивать продовольствием не только регионы России, но и зарубежье. Однако высокое звание житницы, в силу климатических особенностей Алтая, было добыто регионом скорее не благодаря, а вопреки. Труд аграриев вообще очень и очень непрост, а в наших сибирских условиях и подавно. Altapress.ru объясняет, почему Алтай — это территория климатического экстрима и очень рискованного земледелия.

Сеет тот , кто смел

В 2020 году по своим погодно-климатическим показателям сельскохозяйственный сезон начался весьма и весьма благоприятно. Зима была мягкой, снежной, а весна пришла рано и не преподнесла неприятных сюрпризов.

Но географическое расположение Алтая и резко континентальный климат заставляют говорить о том, что аграрии в нашем регионе рискуют абсолютно всегда.

И объясняется все просто. Среди множества факторов, имеющих важнейшую роль для сельского хозяйства, основными являются тепло- и влагообеспеченность как в целом за сельскохозяйственный год, так и по отдельным его периодам.

Уборка урожая. Олег Богданов

А вот с этим в нашем крае все ой как непросто. Даже если посевная прошла в благоприятных условиях, совсем не факт, что лето пойдет по желательному для земледельцев сценарию: случиться может все — от лютой засухи, которая выжжет посевы, до продолжительного периода ливней, способного потопить усилия аграриев.

Тем не менее, находясь в зоне рискованного земледелия, Алтайский край располагает огромными возможностями для организации и ведения растениеводства.

7 зон «от заката до рассвета»

Территория Алтайского края разделена на семь почвенно-климатических зон, которые с запада на восток расположены в следующем порядке.

Урожай созрел. Олег Богданов

Кулундинская степь — сухая равнинная территория. Среднее число лет с острым дефицитом влаги составляет 80%. Абсолютный максимум температур достигает +38…+41 градуса по Цельсию, а минимум −47…−57 градусов. При этом Кулундинская степь — зона производства высококачест­венного зерна сильных сортов и твердой пшеницы, а также подсолнечника.

Приалейская степь — равнинная территория, расположенная между ленточным бором на севере и предгорьями на юге. Это наиболее обеспеченная теплом зона Алтайского края. Здесь возделывают высококачественные сорта твердой пшеницы, подсолнечник, сахарную свеклу, лен масличный, картофель и овощи.

Приобская зона — преимущественно открытая местность левобережья Оби. Доля лет с острым недостатком влаги — 30−35%. Это зона более устойчивых урожаев зерновых и кормовых культур, сахарной свеклы, картофеля и овощей.

Уборка урожая. Олег Богданов

Бийско-Чумышская зона — правобережные, более увлажненные районы лесостепной части Алтайского края. Здесь выращивают зерновые культуры, сахарную свеклу, картофель, овощи.

Присалаирская, Приалтайская и Алтайская зоны — это в основном предгорные районы края, где возделываются зерновые культуры с преобладанием фуражных и кормовых.

Идеальный аграрный сезон

Из многообразия климатических зон, сосредоточенных на Алтае, становится совершенно ясно, что идеальной погоды, которая бы простояла над всем краем в течение сельскохозяйственного сезона, просто не может быть. Для одних почв требуется одно количество влаги, для других — другое. Одним культурам для формирования и вызревания нужно одно количества тепла и света, другим — другое.

Урожай. Анна Зайкова

Тем не менее, говоря о том, каким могло бы быть идеальное лето для отдельно взятого сельскохозяйственного сезона, начальник отдела агрометеорологии алтайского Гидрометцентра Светлана Тарасова рассказывает: «Для того чтобы сельскохозяйственные культуры вызрели и был собран хороший урожай, в целом есть два главных условия — лето должно быть теплым и влажным. При этом, конечно, желательно, чтобы погода позволила соблюсти баланс между этими показателями».

По словам эксперта, на момент посевной кампании аграрии стараются «захватить» весеннюю влагу в почве. А вот в период вызревания на первый план выходит уже потребность в тепле. Но и здесь нельзя обойтись без воды — запас продуктивной влаги в пахотном слое должен быть около 20 миллиметров.

Таким образом получается, что алтайские сельхозпроизводители, находясь в прямой зависимости от природных факторов, повлиять на которые сложно, живут на положении «заложников» погоды.

Урожай под снегом.

Да, научно-технический прогресс не стоит на месте и на вооружении людей все больше средств для того, чтобы обуздать силу природы. Но воевать с ней — дело очень сложное.

Пример — невероятно жаркое лето 2012 года, когда в июне и июле в Алтайском крае поля просто выгорали. Как итог — очень низкий урожай.

Территория климатической аномалии

Если кто-то сомневается в том, что погода в Алтайском крае на самом деле не столь сурова и непредсказуема, то вот несколько зарисовок из прошлого с цифрами, которые говорят сами за себя.

Погодные аномалии Алтайского края. altapress.ru.

Абсолютный температурный минимум за всю историю наблюдений на Алтае фиксировался в декабре 1860 года, когда столбик термометра опускался до невероятных -55 градусов.

-51,5 градуса — самая низкая температура в XX веке. По словам начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гид­рометцентра Людмилы Сырых, она была зафиксирована в Барнауле 7 января 1931 года.

Дикий холод отмечался и 18 декабря 1938-го, когда термометры показывали -49,5 градуса, и 3 февраля 1943-го, когда за окном было -49,3 градуса. Впрочем, необычайно холодно на Алтае бывает и в летние месяцы.

Погодные аномалии Алтайского края. altapress.ru.

Погода в Алтайском крае, конечно, способна удивить не только лютыми морозами, но и запредельным для наших широт плюсом.

+38,3 градуса — такая максимальная положительная температура на Алтае регистрировалась 22 июля 1953 года. Этот рекорд был повторен 11 августа 2002 года.

Если же говорить о жаре в нехарактерные для теплой погоды месяцы, то, например, 8 января 1997 года в крае регистрировалась температура +5,3 градуса. 28 февраля 1946-го было +11,8.

Погодные аномалии Алтайского края. altapress.ru.

Необычное поведение погоды не является делом далекого прошлого. Жители края становятся свидетелями климатических аномалий и сегодня. Так, минувшая зима с ее мягким минусом и огромным количеством снега, а также очень ранняя и жаркая весна показывают, что погода в регионе продолжает преподносить неожиданные сюрпризы, а значит, аграрии и впредь год от года будут «отвоевывать» у природы плодородие и бороться за то, чтобы Алтай сохранял статус житницы, раскинувшейся в зоне поистине рис­кованного земледелия.