Четыре новых партпроекта запустила «Единая Россия» в Алтайском крае

Президиум Регионального политсовета партии на заседании 9 июня назначил координаторов и председателей общественных советов партийных проектов «Защита животного мира», «Зелёная экономика», «Предпринимательство» и «Выбирай своё». Всего «Единая Россия» реализует в Алтайском крае 17 партийных проектов.

Кандидатуры членам президиума представила заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Наталья Кувшинова.

Координатором проекта «Защита животного мира» был назначен депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев. Общественный совет возглавил директор Зоологического центра АлтГУ, профессор кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии госуниверситета Сергей Снегирёв. В рамках реализации проекта партийцы будут работать над законодательными инициативами, необходимыми для защиты животных, заниматься просвещением школьников и реагировать на обращения граждан по поводу жестокого обращения с животными.

Заседание Президиума Регионального политического совета партии. Фото: пресс-служба «Единой России»

Основные задачи проекта «Зелёная экономика» — внедрение наилучших экологических технологий в производственных процессах и в сфере услуг, формирование и укрепление в обществе поведенческой модели, основанной на соблюдении принципов устойчивого развития. Заниматься этим в Алтайском крае в качестве координатора партпроекта предстоит депутату АКЗС, директору по развитию бийской компании «Специалист» Григорию Бахтину вместе с председателем общественного совета партпроекта, депутатом АКЗС и директором по развитию некоммерческого партнерства «Алтайский биофармацевтический кластер» Николаем Якушевым.

Координировать реализацию в регионе проекта «Предпринимательство» будет сенатор Виктор Зобнев, общественный совет возглавил начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. Они будут помогать алтайским предпринимателям получать меры государственной поддержки.

Ещё один новый проект «Единой России» — «Выбирай своё» — в крае будет координировать депутат АКЗС, директор Барнаульского автоцентра «КАМАЗ» Александр Лисицын. Общественный совет проекта возглавил депутат краевого Заксобрания, председатель сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива «ЧарышАгроПродукт» Максим Кочев. В рамках реализации этого проекта партийцы намерены оказывать поддержку отечественным производителям и активно содействовать импортозамещению.

Заседание Президиума Регионального политического совета партии. Фото: пресс-служба «Единой России»

«Партийные проекты остаются одним из главных инструментов реализации народной программы „Единой России“. Они затрагивают почти каждую сферу жизни общества и потому имеют важнейшее значение. Появление новых партпроектов во многом обусловлено вызовами, вставшими перед нашей страной в последние месяцы. Думаю, что сформированная нами команда профессионалов своего дела — координаторов и председателей общественных советов новых партпроектов — справится с поставленными задачами», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель АКЗС Александр Романенко.

Напомним, в начале года алтайские единороссы перезапустили работу действующих партпроектов, обновив состав их координаторов и председателей общественных советов.