14 октября
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Жизнь

Число людей с невротическими расстройствами резко выросло в Алтайском крае

За последние три месяца людей с невротическими расстройствами стало больше на 15%, пишет «Толк».

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

По рассказам специалистов краевой психиатрической больницы, помимо осенней хандры, на состоянии людей сказывается напряженная обстановка в стране и мире.

Выйти из депрессивного настроения человек может и сам, но нередко самостоятельно на это просто не хватает сил.

В связи с этим, в медуниверситете введут обучающий курс, чтобы передать нужные знания от психиатров.

Специалисты поедут во все районы, в том числе и к сельским медикам.

«Вы идете на прием к врачу-психиатру, работает он участковым методом. Позвонили, записались и уже по результатам осмотра будет разработана тактика лечения», — отметила заведующая амбулаторным отделением алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю. Эрдмана Елена Шипулина.

В Барнауле с конца 80-х такую помощь оказывает краевая клиническая психиатрическая больница.

Профильные врачи могут назначить медикаментозное лечение.

В крайних и сложных состояниях — стационар.

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