29 сентября
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Жизнь

Как справиться с тревогой и страхом, рассказали врачи

Как перестать испытывать чувство страха на фоне новостной повестки, рассказали врачи Газете.Ru.

Стресс. Депрессия.
Стресс. Депрессия.
unsplash.com

По словам психолога Елены Богатовой, страх — чувство коллективное. Уравновешенного и спокойного человека, утверждает Богатова, могут втянуть в переживания несколько людей.

Психолог объяснила, что страх действует как блокатор и может парализовать все тело, а в противном случае побуждает к нападению.

Это подтверждает психотерапевт Алла Петрова. По словам специалиста, в стрессовой ситуации организм вырабатывает кортизол. Из-за него реальность «затуманивается».

«В стрессовой ситуации мозгу все равно, происходит катастрофа на самом деле или в нашем воображении. Если себя накручивать, то это усилит выработку гормона и продлит напряжения и бездействия. Многие пытаются принимать важные решение из такого состояния. И тут важно двигаться маленькими шагами и сначала позаботиться о себе», — отметила эксперт.

Психолог Богатова рекомендует не бояться волноваться и объясняет, что страх — нормальная человеческая эмоция.

«Когда мы читаем новости, наш мозг рисует страшные „картины“. Но, как правило, в реальности этого нет. Постарайтесь перестроить себя на позитив», — посоветовала она.

Эксперты рекомендуют заниматься бытовыми делами в стрессовых ситуациях.

Ранее врач рассказал, почему может болеть голова.

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