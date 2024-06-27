«Здравствуйте, люди!» - этот театральный фестиваль по произведениям Василия Шукшина пройдет в Барнауле во второй раз. Около 400 гостей из разных частей России с 18 по 27 сентября покажут 13 спектаклей. Кто приедет и как это будет – расскажем в материале altapress.ru.

О чем фестиваль

Это событие проходит раз в пять лет и совпадает с круглыми датами его виновника. В этот раз с 95-летием со дня рождения Василия Шукшина. Фестиваль – единственный на отечественной сцене, посвященный его творчеству.

«Здравствуйте, люди!» впервые состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Грант составил около 9 млн рублей.

Событие получается насыщеннее, чем в 2019 году. В этот раз в Барнаул приедут 10 коллективов, не считая алтайских. Сама программа разделится на несколько частей.

«Мне это напоминает кинофестиваль, когда есть художественные и документальные фильмы, - отметила министр культуры края Елена Безрукова. - Тут тоже будет две программы: по произведениям Шукшина и параллельная, документальная, биографичная».

Параллельная программа включает в себя эскизы – результаты лаборатории «Шукшин: миф и реальность» краевого театра драмы. В 2022 году пятеро драматургов посетили Алтай, после чего написали документальные пьесы.

Какой будет основная программа

Один из эскизов уже перерос в полноценный спектакль, который откроет фестиваль, – это «Дитенок мой, Васенька» по пьесе минского драматурга Дмитрия Богославского.

«Сегодня тема матерей, которые, грубо говоря, кладут на детей жизнь, а потом отправляют в дальнее плаванье из Алтая в Москву очень актуальна. Они беззаветно верят в своих детей, это их окрыляет, толкает вперед: это очень важно для обоих поколений», - рассказывал он об идее еще перед тем как приступить к работе.

Дмитрий Богославский. Лаборатория «Шукшин. Миф и реальность». Читки. Театр драмы им В. М. Шукшина

Также впервые на фестиваль пригласили ансамбль «Алтай» с музыкальным спектаклем «Жил человек» и народный самодеятельный театр «Шок-О-лад» из Новоалтайска с трагикомедией «Охота жить» по рассказам Шукшина.

В основной программе участвуют саратовский театр драмы, музыки и комедии, Луганский и Тамбовский академический, Бийский городской драматический театр, а также Нижегородский театр «Комедия». Казанский ТЮЗ представит «почти комедию» по рассказам Шукшина «Одна нога на берегу, другая – в лодке».

Сразу два коллектива приедут из Санкт-Петербурга: это драматический «На Литейном» и молодежный «На Фонтанке».

На фестивале покажут две «Калины красной». От Хабаровского краевого театра драмы, с которым у алтайского будут обменные гастроли. И от небольшого, но очень интересного Мотыгинского театра из Красноярского края.

Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!» Анна Зайкова

«Он находится в деревянном маленьком здании без фойе как такового, но это очень яркий театр на карте страны», - подчеркнула Елена Безрукова.

«Говорят, что их «Калина красная» - лучший спектакль, который кто-либо видел. Мне будет очень интересно его посмотреть», - сказала директор алтайской драмы Любовь Березина. – Так же интересно, что покажут гости из казахстанского города Туркестан».

Как пройдет открытие и закрытие

Фестивалю предшествуют несколько недель городских событий: театрализованные уличные представления, показы фильмов, открытая репетиция спектакля-открытия фестиваля, квест. А исполнение артистами Драмы рассказов Шукшина через специальное приложение будет сопровождать барнаульцев во время поездок на общественном транспорте, обещают организаторы.

Во время фестиваля в театре будет работать выставка «Шукшин и Мосфильм», 20 сентября по ней проведут экскурсию, на которую нужно предварительно записаться. Это же предстоит сделать накануне 21 сентября, перед экскурсией «Барнаульский след Шукшина».

Открытие театрального фестиваля «Здравствуйте, люди!»/ Дмитрий Лямзин

Масштабное закрытие (как и открытие) пройдет под открытым небом. Его программу пока держат в тайне, но известно, что все происходящее на уличной сцене будут транслировать на экране, а над площадью Сахарова прогремит эффектный салют в честь Василия Шукшина.

«Наш фестиваль помогает вернуть Шукшина зрителям, открыть его им, - объяснила Любовь Березина. - Навсегда запомнился случай с нашей лаборатории, когда после эскиза молодой человек, лет сорока, встал и сказал, что в театр пришел впервые и случайно и не знал, что есть такой автор Шукшин. Но теперь будет читать его и на спектакль еще зайдет. Вот, ради этого мы все затеяли».

Билеты уже в продаже. Больше всего у барнаульцев будет шансов увидеть постановки казанского ТЮЗа и театра «На Литейном» - они сыграют по одному и тому же спектаклю дважды.

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