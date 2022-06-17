Народное доверие
Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» в АКСЗ считает, что депутаты, попавшие в законодательные органы, далеко не всегда оправдывают надежды избирателей.
Александр Молотов:
— Приведу простой пример. Народ выбирает кандидата, который обещал не повышать пенсионный возраст. А потом этот депутат голосует в АКЗС совсем наоборот. А в итоге, простые люди даже об этом не знают.
Справка
По данным партии «Справедливая Россия — За правду» только в 35 региональных парламентах предусмотрена публикация поименных результатов голосований в законодательных органах.
Аналогичная проблема со стенограммами. В большинстве регионов России (в том числе в Алтайском крае) желающие не могут увидеть выступления парламентариев.
Александр Молотов:
— Депутат должен чувствовать ответственность перед людьми, а люди — видеть, чем занимается на своем месте выбранный ими народный избранник.
Однако, наш регион, по словам спикера, вполне неплохо отвечает требованиям открытости.
— На сайте АКЗС мы любой пользователь может увидеть результаты голосования депутатов за ту или иную инициативу. Однако нам еще есть, к чему стремиться, — отмечает эксперт.
Главная задача и полная готовность
Собеседник считает, что главной задачей депутатов должно быть законотворчество. Этой цели как раз отвечает фракция «Справедливая Россия — За правду». Так, с 2011 по 2015 год фракция подготовила 35 законопроектов.
Среди них особое место занимают социальные идеи способные улучшить жизнь многодетных семей, пенсионеров и других незащищенных групп.
Среди принятых законопроектов можно отметить продление периода узаконения земли. «Для сельских жителей это очень важно», — отметил Молотов.
Евгения Боровикова, депутат АКЗС, руководитель исполкома регионального отделения партии «Справедливая Россия-За Правду» рассказала, партия готова к выборам полностью.
— У нас будут закрыты все одномандатные округа в Барнауле. Состав кандидатов городскую Думу приятный: и простые работяги, и предприниматели, — отметила собеседница.
Боровикова также добавила, что всевозможные нарушения в процессе выборов будут пресечены. Так, в качестве профилактики нарушений, электронного голосования в текущем году не предусмотрено. Представители партии «Справедливая Россия — За правду» считают эту процедуру непрозрачной.
Какой будет явка
Напомним, муниципальные выборы назначены на 11 сентября.
Евгения Боровикова,
депутат АКЗС, руководитель исполкома регионального отделения партии «Справедливая Россия-За Правду»:
— На прошлых выборах явка составила 17%. В этом году хорошо было бы преодолеть порог хотя бы в 15%.