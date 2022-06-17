В гостинице «Сибирь» прошла пресс-конференция участников партии « Справедливая Россия — За правду ». Они объяснили, как сделать грядущие муниципальные выборы честными и открытыми.

Народное доверие

Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» в АКСЗ считает, что депутаты, попавшие в законодательные органы, далеко не всегда оправдывают надежды избирателей.

Александр Молотов:

— Приведу простой пример. Народ выбирает кандидата, который обещал не повышать пенсионный возраст. А потом этот депутат голосует в АКЗС совсем наоборот. А в итоге, простые люди даже об этом не знают.

Справка По данным партии «Справедливая Россия — За правду» только в 35 региональных парламентах предусмотрена публикация поименных результатов голосований в законодательных органах.

Пресс-конференция. Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Аналогичная проблема со стенограммами. В большинстве регионов России (в том числе в Алтайском крае) желающие не могут увидеть выступления парламентариев.

Александр Молотов:

— Депутат должен чувствовать ответственность перед людьми, а люди — видеть, чем занимается на своем месте выбранный ими народный избранник.

Однако, наш регион, по словам спикера, вполне неплохо отвечает требованиям открытости.

— На сайте АКЗС мы любой пользователь может увидеть результаты голосования депутатов за ту или иную инициативу. Однако нам еще есть, к чему стремиться, — отмечает эксперт.

Пресс-конференция. Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Пресс-конференция. Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Пресс-конференция. Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Главная задача и полная готовность

Собеседник считает, что главной задачей депутатов должно быть законотворчество. Этой цели как раз отвечает фракция «Справедливая Россия — За правду». Так, с 2011 по 2015 год фракция подготовила 35 законопроектов.

Среди них особое место занимают социальные идеи способные улучшить жизнь многодетных семей, пенсионеров и других незащищенных групп.

Среди принятых законопроектов можно отметить продление периода узаконения земли. «Для сельских жителей это очень важно», — отметил Молотов.

Евгения Боровикова, депутат АКЗС, руководитель исполкома регионального отделения партии «Справедливая Россия-За Правду» рассказала, партия готова к выборам полностью.

— У нас будут закрыты все одномандатные округа в Барнауле. Состав кандидатов городскую Думу приятный: и простые работяги, и предприниматели, — отметила собеседница.

Пресс-конференция. Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Боровикова также добавила, что всевозможные нарушения в процессе выборов будут пресечены. Так, в качестве профилактики нарушений, электронного голосования в текущем году не предусмотрено. Представители партии «Справедливая Россия — За правду» считают эту процедуру непрозрачной.

Какой будет явка

Напомним, муниципальные выборы назначены на 11 сентября.

Евгения Боровикова,

депутат АКЗС , руководитель исполкома регионального отделения партии «Справедливая Россия-За Правду»: