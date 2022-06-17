17 июня
﻿
Жизнь

Члены партии «Справедливая Россия — За правду» рассказали о том, какими должны быть выборы 2022 года

В гостинице «Сибирь» прошла пресс-конференция участников партии «Справедливая Россия — За правду». Они объяснили, как сделать грядущие муниципальные выборы честными и открытыми.

Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Народное доверие

Александр Молотов, руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» в АКСЗ считает, что депутаты, попавшие в законодательные органы, далеко не всегда оправдывают надежды избирателей.

Александр Молотов:

— Приведу простой пример. Народ выбирает кандидата, который обещал не повышать пенсионный возраст. А потом этот депутат голосует в АКЗС совсем наоборот. А в итоге, простые люди даже об этом не знают.

Справка

По данным партии «Справедливая Россия — За правду» только в 35 региональных парламентах предусмотрена публикация поименных результатов голосований в законодательных органах.

Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Аналогичная проблема со стенограммами. В большинстве регионов России (в том числе в Алтайском крае) желающие не могут увидеть выступления парламентариев.

Александр Молотов:

— Депутат должен чувствовать ответственность перед людьми, а люди — видеть, чем занимается на своем месте выбранный ими народный избранник.

Однако, наш регион, по словам спикера, вполне неплохо отвечает требованиям открытости.

— На сайте АКЗС мы любой пользователь может увидеть результаты голосования депутатов за ту или иную инициативу. Однако нам еще есть, к чему стремиться, — отмечает эксперт.

Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае
Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае
Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Главная задача и полная готовность

Собеседник считает, что главной задачей депутатов должно быть законотворчество. Этой цели как раз отвечает фракция «Справедливая Россия — За правду». Так, с 2011 по 2015 год фракция подготовила 35 законопроектов.

Среди них особое место занимают социальные идеи способные улучшить жизнь многодетных семей, пенсионеров и других незащищенных групп.

Среди принятых законопроектов можно отметить продление периода узаконения земли. «Для сельских жителей это очень важно», — отметил Молотов.

Евгения Боровикова, депутат АКЗС, руководитель исполкома регионального отделения партии «Справедливая Россия-За Правду» рассказала, партия готова к выборам полностью.

— У нас будут закрыты все одномандатные округа в Барнауле. Состав кандидатов городскую Думу приятный: и простые работяги, и предприниматели, — отметила собеседница.

Пресс-конференция.
Пресс-конференция.
Фото: пресс-служба регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае

Боровикова также добавила, что всевозможные нарушения в процессе выборов будут пресечены. Так, в качестве профилактики нарушений, электронного голосования в текущем году не предусмотрено. Представители партии «Справедливая Россия — За правду» считают эту процедуру непрозрачной.

Какой будет явка

Напомним, муниципальные выборы назначены на 11 сентября.

Евгения Боровикова,
депутат АКЗС, руководитель исполкома регионального отделения партии «Справедливая Россия-За Правду»:

— На прошлых выборах явка составила 17%. В этом году хорошо было бы преодолеть порог хотя бы в 15%.

  • Новости партий
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость