Что будет с россиянами, покинувшими России во время частичной мобилизации, рассказали в Совфеде

По словам Климова, россияне могут уехать за границу, если у них отсутствуют законодательные обременения.
«Любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений», — отметил он.
Сенатор добавил, что в противном случае последуют уголовные или административные наказания.
Однако в каждом случае разбираться будут персонально.
Между тем на границе РФ с Казахстаном образовалась многокилометровая пробка.
Ранее в управлении по труду рассказали, может ли работодатель уволить мобилизованного сотрудника в Алтайском крае.