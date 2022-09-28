29 сентября
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Жизнь

Что будет с россиянами, покинувшими России во время частичной мобилизации, рассказали в Совфеде

Граждане, уехавшие из России во время частичной мобилизации, могут вернуться без правовых последствий, заявил в своем Telegram-канале сенатор Совета Федерации Андрей Климов.

Самолет в ясном небе.
Самолет в ясном небе.
СС0

По словам Климова, россияне могут уехать за границу, если у них отсутствуют законодательные обременения.

«Любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений», — отметил он.

Сенатор добавил, что в противном случае последуют уголовные или административные наказания.

Однако в каждом случае разбираться будут персонально.

Между тем на границе РФ с Казахстаном образовалась многокилометровая пробка.

Ранее в управлении по труду рассказали, может ли работодатель уволить мобилизованного сотрудника в Алтайском крае.

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