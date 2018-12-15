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Жизнь
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Что делать, если интернет-магазин не возвращает деньги за вещи?

Ирина из Барнаула обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Я заказала вещи через интернет-магазин по акции: две вещи за 3000 рублей. Одна вещь не подошла, вторая просто не понравилась, поэтому решила отказаться от них. Попыталась вернуть их в представительство магазина в Барнауле, однако мне сообщили, что смогут вернуть деньги только после того, как продадут одну вещь, которая без акции стоит 3000 рублей. Товары я вернула в магазин. Чек мне не выдали. Деньги не отдают. Что делать?»

Банковская карта.
Банковская карта.
Анна Зайкова

В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю пояснили:

Согласно ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от выбранного товара в любое время до его передачи, и в течение семи дней с момента передачи в случае соблюдения поставщиком правил предоставления информации о товаре, о порядке и сроке возврата товара надлежащего качества в письменном виде в момент доставки.

Если данное правило соблюдено не было, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его передачи. Отсутствие чека не является препятствующим обстоятельством для возврата денежных средств (п. 5 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Однако, если вам всё же отказывают в выполнении ваших требований, следует обратиться к продавцу с письменной претензией. Если и на это вам не ответят, нужно обращаться в суд.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ruс пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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