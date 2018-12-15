Что делать, если интернет-магазин не возвращает деньги за вещи?

Согласно ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от выбранного товара в любое время до его передачи, и в течение семи дней с момента передачи в случае соблюдения поставщиком правил предоставления информации о товаре, о порядке и сроке возврата товара надлежащего качества в письменном виде в момент доставки.

Если данное правило соблюдено не было, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его передачи. Отсутствие чека не является препятствующим обстоятельством для возврата денежных средств (п. 5 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей»). Однако, если вам всё же отказывают в выполнении ваших требований, следует обратиться к продавцу с письменной претензией. Если и на это вам не ответят, нужно обращаться в суд.