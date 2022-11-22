23 ноября
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Жизнь

Что делать с найденной банковской картой, рассказала эксперт

Что делать и куда обратиться с найденной чужой банковской картой, «Прайму» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

По словам Дайнеко, не следует отправлять незначительную сумму с сообщением о находке на счет карты, отдавать ее или оставлять на видном месте.

Также эксперт не рекомендует уносить карту с собой и искать владельца в интернете. Оптимальным решением при обнаружении чужого носителя станет звонок на горячую линию банка.

Если находка обнаружена у банкомата, не стоит самостоятельно пытаться ее разблокировать. Использование технической блокировки при помощи произвольного ввода ПИН-кода сможет обезопасить карту только на 24 часа.

Подобные действия с чужой картой также могут быть расценены как попытка незаконного снятия средств.

Пока найденная карта не заблокирована, ей могут воспользоваться для оплаты покупок в своих целях бесконтактным способом. За это предусмотрена уголовная ответственность по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета».

Ранее о схеме обмана на кассах самообслуживания рассказал юрист.

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