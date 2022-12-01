В декабре 2022 года вступают в силу несколько новых правил и законов. О том, как они повлияют на жителей Алтайского края — в материале altapress.ru.

Услуги ЖКХ подорожают

С 1 декабря по всей стране вырастут цены на коммунальные услуги. По России цены поднимутся примерно на 9%, однако в Алтайском крае плата за ЖКХ подорожает сильнее. Для большинства муниципалитетов эта цифра может остановиться в районе 10,3%, а самый высокий прирост будет у Барнаула — 14,7%.

Дороже станут холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз ТКО.

Примечательно, что это уже второе повышение цен на услуги ЖКХ в этому году. Первое повышение цен на ЖКУ было 1 июля 2022 года. При этом в 2023 году тарифы расти не будут, следующая индексация запланирована на июль 2024 года, пообещало правительство.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Паспорт вместо полиса ОМС

С 1 декабря начнут действовать поправки в закон об обязательном медицинском страховании — ОМС. Теперь при обращении к врачу будет достаточно предъявить паспорт, свидетельства о рождении для детей или индивидуальный штрих-код (его можно получить на Госуслугах и сохранить в телефоне).

Кроме того, новорожденным детям больше не будут выдаваться полисы в виде физического документа. Вместо бумаг и пластиковых карточек они автоматически получат цифровые полисы ОМС — в виде штрих-кода на портале Госуслуг.

Электронный полис обязательного медицинского страхования ( ЭПОМС) Мария Стрыгина

Получить ипотеку с низким первоначальным взносом будет сложнее

С 1 декабря Центробанк РФ вернет ограничения для ипотечных кредитов по договору участия в долевом строительстве с низким первым взносом. Их временно отменяли в марте 2022 года.

Надбавка к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 10% составит 2,0 вне зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика.

Это значит, что банки будут реже выдавать кредиты на такие договоры с первоначальным взносом меньше 10%.

Ипотека. Покупка жилья. Pixabay.com

В квартирах можно будет устанавливать хаммамы и инфракрасные кабины

С 1 декабря в квартирах жилых домов можно будет устанавливать частные хаммамы, инфракрасные кабины и индивидуальные сауны — фитобочки.

Раньше запрета не было только на установку индивидуальных саун. А вот бани и обычные сауны размещать в многоквартирных домах по-прежнему нельзя. Этот запрет связан с противопожарными мерами.

Встать на учет в налоговую можно будет через Госуслуги

С 1 декабря вступают в силу поправки в Налоговый кодекс. Теперь подать заявление о регистрации в налоговой можно будет через Госуслуги. Там же выдадут и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН). Все это налоговая должна будет сделать в течение пяти дней.

Также останутся прежние способы встать на учет: через сайт ФНС (затем в налоговой понадобится взять ИНН), подать заявление лично в налоговой инспекции или отправить его заказным письмом.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

«Победа» начнет летать в Турцию и Армению

Российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», в декабре 2022 года возобновит прямые перелеты из московского аэропорта Внуково в турецкие города Стамбул, Анталья и Аланья.

Все полёты будут проводиться из московского аэропорта Внуково. «Победа» перестала обслуживать международные направления в марте 2022 года на фоне санкций, введенных в отношении российской авиации из-за спецоперации на Украине.

Госорганы ВКонтакте

С 1 декабря все госорганы, органы местного самоуправления, а также подведомственные им организации будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях «Вконтакте» и/или «Одноклассниках».

Предполагается, что нововведение позволит гражданам получать информацию оперативно и из первых рук.

«ВКонтакте», социальные сети. pixabay.com

Новый закон об иноагентах

Отныне в России будет действовать единый реестр иностранных агентов, вместо действующих сейчас четырех. Кроме того, закон прописывает порядок включения и исключения из этого списка.

Теперь иноагентам нельзя будет заниматься образовательной и просветительской деятельностью в отношении несовершеннолетних и производить для них информационную продукцию.

Кроме того, теперь личная информация иностранных агентов будет находиться в свободном доступе.

Практическая подготовка учащихся

У учреждений среднего профессионального образования появится официальная возможность создавать учебно-производственные комплексы. Поправки в закон об образовании внесены в ноябре 2022 года.

В таких комплексах студенты смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы.

Кроме того, образовательные организации будут вправе оказывать содействие в трудоустройстве учащихся и выпускников.

Студенты. СС0.

Право ходить в одну школу

Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу. Кроме того, появится преимущественное право на зачисление приемных детей в ту же школу или детский сад, в которых уже учатся дети из их семьи.

Раньше такая норма была только для родных братьев и сестер.

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