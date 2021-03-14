Что категорически запрещено делать 14 марта. Народные приметы на день Евдокии и Авдотьи

14 марта отмечено в народном календаре днем Евдокии Свистуньи и Авдотьи Весновки. Праздник имеет множество названий: «Авдотья», «Овдотья Плющиха», «Святая Евдокия». Рассказываем о народных приметах и традициях даты.

Народные традиции 14 марта

По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта. То есть на начало весны. Этот праздник на Руси праздновали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка.

На Евдокию женщины, девушки и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!».

Крестьяне уже всерьез задумывались о будущем урожае, подыскивали работников. Именно в этот день оканчивались сроки зимнего найма и начинались наймы весенние.

Они могли быть разными: «с Евдокей до Егорья» или «с Евдокей по Петров день». У гусятников с этого дня начинались разговоры о гусиной охоте и о назначении дней, когда пускать гусей на бой.

Еще одно прозвище Евдокии — Свистунья связано с тем, что в её праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом.

Назывался этот день также Авдотьей Плющихой. Потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой.

Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер — лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже — все лето пригоже».

14 марта нельзя ничего планировать. Согласно поверьям, задуманное в этот день не сможет исполниться. Помешают неожиданные обстоятельства.

Еще запрещается совершать крупные покупки. В частности, бытовой техники. Иначе новые вещи быстро станут негодными.

Также не стоит мыть пол в детской комнате. После этого ребенок может серьезно заболеть.

Не следует выходить из дома после того, как солнце сядет. Можно навлечь на себя порчу и другие неприятности.

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Народные приметы 14 марта