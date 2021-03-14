Что категорически запрещено делать 14 марта. Народные приметы на день Евдокии и Авдотьи

Народные традиции 14 марта
По старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта. То есть на начало весны. Этот праздник на Руси праздновали весело и торжественно, а святая получила прозвище Весновка.
На Евдокию женщины, девушки и дети залезали на крыши амбаров или просто на пригорки и пели: «Весна красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!».
Крестьяне уже всерьез задумывались о будущем урожае, подыскивали работников. Именно в этот день оканчивались сроки зимнего найма и начинались наймы весенние.
Они могли быть разными: «с Евдокей до Егорья» или «с Евдокей по Петров день». У гусятников с этого дня начинались разговоры о гусиной охоте и о назначении дней, когда пускать гусей на бой.
Еще одно прозвище Евдокии — Свистунья связано с тем, что в её праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом.
Назывался этот день также Авдотьей Плющихой. Потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой.
Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер — лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже — все лето пригоже».
14 марта нельзя ничего планировать. Согласно поверьям, задуманное в этот день не сможет исполниться. Помешают неожиданные обстоятельства.
Еще запрещается совершать крупные покупки. В частности, бытовой техники. Иначе новые вещи быстро станут негодными.
Также не стоит мыть пол в детской комнате. После этого ребенок может серьезно заболеть.
Не следует выходить из дома после того, как солнце сядет. Можно навлечь на себя порчу и другие неприятности.
Народные приметы 14 марта
- Ясная погода — к урожаю пшеницы.
- Если на Евдокию молодой месяц с дождем, то быть мокрому лету.
- Снег в этот день — к урожаю и обилию грибов по осени.
- Метель 14 марта сулит затяжную весну и неурожай.
- Лужи у порога — пчеловоды в меду купаться будут.
- Если курочка из лужицы напьётся, весна будет ранняя.
- Грачи до Евдокии прилетели — снег сойдет рано, а летом часто будут идти дожди.